La fantascienza nel 2022: i film e le serie TV più attese

Il 2021, nonostante una pandemia che sembra non voler cedere il passo ad un periodo più sereno, ha regalato tantissimi spettacoli di fantascienza, alcuni dei quali di notevole pregio, sia in ambito cinematografico che televisivo. Anche l’anno alle porte però si prospetta foriero di tante e buone novità.

Dopo questa breve introduzione, entriamo nel focus dell’articolo parlando dei film e delle serie che il pubblico amante della fantascienza aspetta con più ansia.

Matrix: Resurrections

L’anno che sta per entrare si apre con una produzione attesa da quasi un ventennio: Matrix Resurections, Il quarto capitolo della saga creata nel 1999 dalle sorelle Wachowski. Il film è diretto dalla sola Lana Wachowski e vede il ritorno di Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Jada Pinkett Smith, Lambert Wilson e Daniel Bernhardt nei loro rispettivi ruoli, nel cast si aggiungono inoltre Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra e Christina Ricci. Matrix Resurections verrà distribuito nelle sale italiane a partire dal giorno di capodanno,

Mother/Android

Ancora pochissimi giorni di attesa per Mother/Android, il film Hulu Original che sarà distribuito a livello internazionale da Netflix, Italia compresa, a partire dal 7 gennaio prossimo. Mother/Android è un thriller di fantascienza ambientato in un futuro prossimo in cui l’intelligenza artificiale è diventata senziente. Il film è stato scritto e diretto dall’esordiente regista Mattson Tomlin. Nel cast Chloë Grace Moretz nei panni della protagonista Georgia e Algee Smith in quelli di Sam. Inoltre spazio per Oscar Wahlberg (Derrick), Raúl Castillo (Arthur) e Owen Burke (Ufficiale Norton).

Moonfall

Tra poco più di un mese Moonfall approderà nelle sale italiane. Infatti, il nuovo disaster movie ad alto tasso fantascientifico di Roland Emmerich sarà distribuito qui in Italia già dal prossimo 3 febbraio. Nel nuovo film del visionario regista vedremo la Luna addirittura precipitare verso il nostro pianeta. Sarà la fine dell’umanità? Nel cast tra gli altri Halle Berry, Patrick Wilson, Charlie Plummer, Michael Pena, John Bradley, Randy Thomas, Carolina Bartczak, Maxim Roy e Stephen Bogaert.

Jurassic World: Il Dominio

Altro film attesissimo dai molti fan della fantascienza è il terzo capitolo della serie Jurassic World, nonché sesto episodio della saga Jurassic Park, iniziata con l’omonimo film diretto da Steven Spielberg e tratto dal romanzo di Michael Crichton. Jurassic World: Il Dominio è diretto da Colin Trevorrow, il quale ha firmato anche la sceneggiatura insieme a Emily Carmichael. Nel cast Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum, Sam Neill, Laura Dern, Mamoudou Athie, DeWanda Wise, Justice Smith, Daniella Pineda, Omar Sy, Jake Johnson, Dichen Lachman, Campbell Scott. Il film vedrà la luce nel giugno 2022.

Everything Everywhere All At Once

Everything Everywhere All At Once vede quale protagonista l’affascinante Michael Yeoh nei panni di una donna cino-americana capace di viaggiare tra le diverse dimensioni. Sfortunatamente questo suo “girovagare” la porta ad affrontare situazioni estreme, soprattutto quando si perde nel multiverso. Everything Everywhere All At Once è stato scritto e diretto da Daniel Kwan e Daniel Scheinert. Nel cast oltre a Michelle Yeoh, troviamo Stephanie Hsu, James Hong, Jonathan Ke Quan e Jamie Lee Curtis. La sua distribuzione negli Stati Uniti è prevista per il 25 marzo 2022. Ancora non si conoscono date per l’Italia.

Avatar 2

Di certo una delle produzioni più attese del 2022, e non solo dagli amanti della fantascienza, è il secondo capitolo di Avatar, ma dovremo aspettare ancora quasi un anno, infatti la sua uscita è prevista per il prossimo 16 dicembre. Avatar 2 è diretto, come il primo, da James Cameroon. Nel cast spazio per Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Joel David Moore, Oona Chaplin, Matt Gerald, Cliff Curtis, Kate Winslet, Giovanni Ribisi, Edie Falco, Michelle Yeoh.

Star Trek: Picard 2

Molte anche le serie televisive di fantascienza in arrivo, una su tutte la seconda stagione di Star Treek: Picard 2, ambientato nel fantastico universo originariamente creato da Gene Roddenberry. Questa stagione vedrà il nostro amato Jean-Luc nuovamente alle prese con due dei suoi più acerrimi nemici, stiamo parlando dell’entità semidivina “Q” e della Regina Borg. Nel cast, tra gli altri, Patrick Stewart, Santiago Cabrera, Michelle Hurd, Evan Evagora, Brent Spiner e Jeri Ryan. Negli USA Picard 2 sarà distribuita entro febbraio 2022 dalla nuova piattaforma streaming Paramount+, mentre in Italia sarà ospitata da Prime Video.

Star Trek: Strange New Worlds

Sempre per restare in tema Star Trek, altra serie attesissima è Strange New Worlds. Ambientato in un periodo precedente a quello della Serie Classica, Il nuovo spettacolo segue le avventure del Capitano Christopher Pike, della sua affascinante Numero Uno e di un giovane ufficiale di nome Spock, a bordo dell’iconica USS Enterprise NCC 1701. Nel cast Anson Mount nei panni di Christopher Pike, Ethan Peck in quelli di Spock e Rebecca Romijn in quelli dell’affascinante Numero Uno, inoltre spazio per Babs Olusanmokun, Christina Chong, Celia Rose Gooding, Jess Bush e Melissa Navia. Star Trek: Strange New Worlds sarà distribuita in esclusiva su Paramount+, qui in Italia in partnership con Sky. Ancora non è stata comunicata la data della premiere, ma con molta probabilmente potremo vedere il capitano Pike solcare l’universo a bordo della sua Nave Stellare entro il 2022.

The Orville: New Orizons

Grandissima attesa per The Orville: New Horizons, la terza stagione della simpatica serie di fantascienza creata da Seth McFarlane allo scopo di omaggiare Star Trek. La produzione di questa nuova stagione a causa della pandemia di covid non ha avuto vita facile, come del resto per molti altri show. Nel cast Seth MacFarlane, Adrianne Palicki, Penny Johnson Jerald, Scott Grimes, Peter Macon, J. Lee, Mark Jackson, Jessica Szohr, Anne Winters e Eliza Taylor. New Horizons sarà trasmessa dalla piattaforma Hulu (ove disponibile) a partire dal 10/03/2022, qui in Italia ancora non si hanno notizie sulla data di inizio trasmissione e su chi potrà ospitare lo show. Anche se manca l’ufficialità, si può presumere che Disney+, oltre alle prime due stagioni, in futuro possa diffondere nel nostro paese la nuova terza stagione.

Inoltre in arrivo abbiamo:

Halo , la trasposizione Live Action dell’omonima saga videoludica, in programma negli USA su Paramount+ nei primi mesi del 2022.

, la trasposizione Live Action dell’omonima saga videoludica, in programma negli USA su nei primi mesi del 2022. Snowpiercer 3 , su Netflix a partire dal prossimo 25 gennaio.

, su Netflix a partire dal prossimo 25 gennaio. Raised by Wolves 2, lo spettacolo HBO Max prodotto da Ridley Scott che segue le vicende dei partner androidi Madre (Amanda Collin) e Padre (Abubakar Salim) e della loro nidiata di bambini umani. La premiere è prevista Su HBO Max il 3 febbraio 2022.

Per gli amanti della fantascienza in effetti non resta solo che l’imbarazzo della scelta, avendo a disposizione nell’arco dei prossimi 12 mesi tanta e buona carne al fuoco.