Deadpool & Wolverine: recensione del nuovo film Marvel

Deadpool & Wolverine è il nuovo film dei Marvel Studios che mette insieme due leggende degli X-Men. Questa è la nostra recensione.

Diretto da Shawn Levy, il terzo atto della saga legata al celebre Mercenario Chiaccherone mette insieme un cast d’eccezione – camei a parte – formato da Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Emma Corrin, Matthew Macfadyen e Morena Baccarin. Il film segna l’unico approdo in sala del 2024 per il Marvel Cinematic Universe.

Ambientato qualche anno dopo i fatti narrati nel secondo capitolo, Deadpool & Wolverine mostra Wade Wilson alle prese con una crisi esistenziale che lo costringe a mettere via forzatamente la “vita da supereroe”. Mentre i suoi giorni lontani da Deadpool vanno avanti con assoluta normalità, succede l’impensabile: la TVA (la Time Variance Authority conosciuta nella serie Loki) lo spinge a mettere ancora una volta il costume da supereroe per salvare la Sacra Linea Temporale messa in pericolo, guarda caso, dal sacrificio del Wolverine della sua linea temporale (ricordate il finale di Logan?). L’unica speranza, quindi, è perciò cercare un nuovo Wolverine in giro per il multiverso e creare un team-up che possa contrastare il collasso temporale.

Deadpool & Wolverine, il commento “No Spoiler”

Reduce da alcune uscite a vuoto, ultima delle quali il “The Marvels” che di certo ha segnato uno dei punti più bassi del Marvel Cinematic Universe, il celebre studios con a capo Kevin Feige ha scelto di puntare su due dei personaggi più amati del vecchio corso 20th Century Fox (ora 20th Century Studios di proprietà Disney), offrendo tra l’altro il fianco al buon vecchio R-Rated (vietato ai minori). Ciò che ne viene fuori è il film dell’MCU più atteso in assoluto da Avengers: Endgame.

Ma l’attesa dei fan sarà stata ripagata dalla qualità offerta? (Ecco cosa pensa la critica USA)

Beh, partiamo dal presupposto che Deadpool & Wolverine “narrativamente” non è ciò che un fan accanito dell’MCU avrebbe voluto vedere. TVA a parte, infatti, la sceneggiatura non poggia su solide basi, e soprattutto non apporta nessun effetto significativo sul futuro dell’MCU, se non “probabilmente” l’opportunità di dare un caloroso benvenuto nell’MCU a ciò che funzionava nel vecchio corso Marvel alla Fox (non faremo nomi per evitare spoiler).

Detto questo, Deadpool & Wolverine è il film perfetto per chi, come chi scrive, da tempo sperava in una rivoluzione creativa che potesse far gridare: “Finalmente, Cazzo SI“. Tutto ciò che viene portato sul grande schermo da Shawn Levy è l’omaggio assoluto all’essere fan Marvel, tra camei spettacolari, sequenze d’azione mozzafiato ed intrattenimento (non solo visivo) da grande blockbuster. Chiaramente il tutto sorretto da un team-up, quello tra Deadpool e Wolverine, che forse tutti i fan Marvel speravano prima o poi di vedere sul grande schermo.

Deadpool & Wolverine è divertente, scorretto (forse anche più del passato), ammiccante e soprattutto se ne frega del parere altrui. Il team-up tra i due mutanti è gioia per gli occhi, le orecchie e non solo. Deadpool rompe la quarta parete più e più volte, fino a distruggerla completamente, mentre Wolverine è il solito Wolverine, ma senza le limitazioni artistiche che da sempre frenavano i cinecomics Fox. I due mutanti sono la coppia perfetta che punta al cuore dei fan senza compromessi: qualcosa di mai visto fino ad ora nell’MCU.

Ryan Reynolds, ancora una volta nel doppio ruolo di interprete e co-sceneggiatore, dimostra di essere non solo un ottimo intrattenitore, ma anche di amare sinceramente il personaggio che interpreta (è raro che un attore sia così legato ad un personaggio). Hugh Jackman è davvero “tanta roba”, e dimostra a più riprese che il ruolo di Wolverine gli è stato cucito sulla sua pelle, e aggiungiamo “fanculo l’età!!!“. Una delle sorprese inattese è invece rappresentata da Emma Corrin: l’attrice interpreta il villain di tutto con classe e talento.

Il ritmo della sceneggiatura è frenetico al punto giusto, ed è spesso accompagnato da una colonna sonora a dir poco straordinaria: i brani “Bye Bye Bye” (NSYNC) e “Like a Prayer” (Madonna) non possono che essere veri e propri punti cardine dell’intera pellicola. A proposito, le due sequenze accompagnate dai due brani citati sono da paura! Il terzo atto è, infine, il vero omaggio ai fan inossidabili che, almeno nella sala dove chi scrive ha assistito alla proiezione, hanno applaudito ed urlato parole di gioia pura.

Insomma, a conti fatti Deadpool & Wolverine NON è un film perfetto a livello tecnico, ma è senza alcun dubbio ciò che serviva a Marvel Studios e fan Marvel per continuare ad avere un rapporto sano dopo le tante, troppe, uscite a vuoto accumulate nel post-Thanos.

..ad avercene così!!

