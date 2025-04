Lucasfilm ha presentato il trailer di Tales of the Underworld, nuovo appuntamento con gli show animati Star Wars di Disney+.

La nuova serie nasce da un’idea di Dave Filoni, oramai collaboratore di lunga data dell’universo Guerre Stellari, e sviluppata da Lucasfilm Animation. Narrativamente lo show animato segue i successi ottenuti in precedenza da Tales of the Jedi (2022) e Tales of the Empire (2024), ma stavolta focalizzando l’attenzione degli appassionati sul ventre criminale della galassia di Star Wars attraverso le esperienze di due iconici cattivi.

Dave Filoni è creatore della serie e supervising director. È anche executive producer insieme ad Athena Yvette Portillo e Carrie Beck. Josh Rimes è il co-executive producer, Alex Spotswood è il senior producer, mentre Matt Michnovetz lo sceneggiatore. Il cast delle voci originali include Nika Futterman, Corey Burton, Artt Butler, Lane Factor, AJ LoCascio, Clare Grant, Dawn-Lyen Gardner e Eric Lopez.

In Italia la serie Star Wars: Tales of the Underworld debutterà in esclusiva su Disney+ il 4 maggio 2025, in occasione della festa di Star Wars per eccellenza, lo Star Wars Day.

Tales of the Underworld | Di Cosa Parla

La celebre serie, iniziata nel 2022 con Tales of the Jedi e proseguita nel 2024 con Tales of the Empire, questa volta si focalizza sul ventre criminale della galassia di Star Wars attraverso le esperienze di due iconici cattivi. Asajj Ventress, ex assassina e cacciatrice di taglie, ottiene un’altra possibilità di vita e deve fuggire con un nuovo e inaspettato alleato, mentre il fuorilegge Cad Bane affronta il suo passato quando si trova faccia a faccia con un vecchio amico, ora Sceriffo al servizio della legge.

Tales of the Underworld | Trailer