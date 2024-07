Rebecca Ferguson è il primo nome di un certo livello ad entrare nel cast in costruzione di Peaky Blinders, il film che continuerà la narrazione della famosa serie tv.

Ad annunciare l’ingresso nel cast dell’attrice è stato poco fa Deadline, ciononostante la fonte ha tenuto a sottolineare che non ci sono al momento dettagli sul ruolo in questione. Rebecca Ferguson è reduce dalla sua partecipazione a “Dune Parte Due” al fianco di Timothée Chalamet, mentre tornerà presto al cinema con “Mission: Impossible 8“, film attualmente ancora in fase di produzione.

Il film Peaky Blinders è stato ufficializzato da Netflix all’inizio del mese di giugno. La trama del film è al momento tenuta al segreto, ma il creatore della serie tv “Steven Knight” ha riferito che la collocazione temporale riguarderà la Seconda Guerra Mondiale.

L’ultima stagione (la sesta) è stata diretta da Anthony Byrne su sceneggiatura scritta da Steven Knight con Nick Goding come produttore. I produttori esecutivi sono Caryn Mandabach, Steven Knight, Jamie Glazebrook, David Mason, Anthony Byrne e Cillian Murphy insieme a Tommy Bulfin della BBC e Lucy Bedford della Tiger Aspect. “Peaky Blinders“, della Caryn Mandabach Productions, è co-prodotto con Tiger Aspect Productions e distribuito a livello internazionale da Banijay Rights.

Steven Knight, da creatore della serie, ha firmato la sceneggiatura, mentre Tom Harper (regista della prima stagione) dirigerà. Il premio Oscar Cillian Murphy, prossimo a far parte di 28 Anni Dopo, tornerà a vestire nel film i panni del gangster Thomas Shelby.

