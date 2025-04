Narnia | Emma Mackey nel cast del film Greta Gerwig

Il nuovo film ispirato alle celebre “Cronache di Narnia” ha finalmente trovato la sua antagonista principale.

Da tempo in produzione, il nuovo reboot del franchise Narnia voluto da Greta Gerwig è attualmente impegnato nella difficile fase di casting. Il the Hollywood Reporter, a tal proposito, ha affermato che il ruolo ambito della Strega Bianca è stato affidato a Emma Mackey, l’attrice britannica che ha già collaborato con la Gerwig nel successo planetario “Barbie”.

Il casting legato alla celebre antagonista della saga romanzesca è stato legato nel recente passato alla diva della musica Charli XCX, ma anche alla lanciatissima Margaret Qualley (Substance). Il film Narnia nelle mani della Gerwig riguarda il capitolo numero 6 dei romanzi, ossia “Il Nipote del Mago“, dove la Strega Bianca ha un ruolo abbastanza importante.

Il nome di Emma Mackey è il secondo in ordine di tempo dopo quello di Meryl Streep, indicato dai media ad un passo dal ruolo di Aslan, il leone parlante noto nei romanzi come “Il Re dei Re“. Nuovi dettagli saranno rivelati prossimamente.

Netflix, che ne gestisce la produzione e ne gestirà la distribuzione (anche a livello teatrale), al momento si è rifiutata di commentare il casting.

Le Cronache di Narnia | Cosa Sappiamo

I diritti di sfruttamento cinematografico dei romanzi di C.S. Lewis sono stati acquisiti dal colosso dello streaming nel 2018. Il nuovo film sarà diretto da Greta Gerwig su una sceneggiatura firmata da Matthew Aldrich, co-sceneggiatore di Coco. Oltre a Netflix, il progetto Narnia vedrà tra i protagonisti in cabina produttiva Mark Gordon di Entertainment One (eOne), con Douglas Gresham e Vincent Sieber nel ruolo di produttori esecutivi della serie e di produttori dei film.

In totale, i 7 romanzi della serie “Le cronache di Narnia” hanno venduto oltre 100 milioni di copie e sono stati tradotti in più di 47 lingue in tutto il mondo. La Disney ha adattato in passato i capitoli “Il leone, la strega e l’armadio” (2005) e “Il principe Caspian” (2008). La Fox ha inoltre adattato “Il viaggio del veliero” nel 2010.