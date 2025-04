The Accountant 2 è in lizza per vincere il Box Office USA nel suo primo weekend, ma attenzione alla riedizione di Star Wars: La vendetta dei Sith.

Secondo i datti offerti da Deadline, infatti, l’action The Accountant 2 ha esordito nelle anteprime del giovedì con una cifra stimata di 2.5 milioni di dollari, e si prepara ad un weekend d’esordio da oltre 20 milioni di dollari. Il film ha ottenuto una buona accoglienza da parte di pubblico e critica, ma dovrà faticare per riuscire a rientrare dalle spese alte di budget (80 milioni), non esattamente in linea con quello di altri film di genere.

La sorpresa maggiore potrebbe arrivare dalla riedizione di Star Wars: La vendetta dei Sith, film del 2005 tornato in sala in occasione del suo 20° anniversario. I dati delle anteprime parlano di un giovedì da 3.4 milioni di dollari che, sempre secondo gli analisti, dovrebbe tramutarsi in un weekend intero da circa 20 milioni. A pesare sulla performance minore rispetto a quella di The Accountant 2 la poca pubblicità sfruttata da Disney per questo evento.

Tra le altre novità del weekend, l’horror ispirato al videogame Until Dawn ha raccolto 1 milione di dollari tondo tondo, e gli analisti puntano ad un weekend d’esordio tra gli 8 ed i 9 milioni. Il film ha un budget di circa 15 milioni.