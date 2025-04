Split Fiction | Il gioco avrà un adattamento al cinema

Il mondo dei videogames continua a collidere con Hollywood, a conferma di ciò è in arrivo il film tratto da Split Fiction.

Da poco approdato sulle console dei players di tutto il mondo, il videogame creato da Hazelight Studios e pubblicato da Electronic Arts ha già ottenuto un enorme successo di vendite, da qui il grande interessamento di Hollywood e della sua industria cinematografica. Variety, a tal proposito, ha affermato che Jon M. Chu (Wicked) ha già firmato per la regia, e che Sydney Sweeney ha in mano un accordo per far parte del cast. Ma c’è di più!

Il film ispirato a Split Fiction dovrebbe essere il prossimo film in agenda per Chu, il cui nome è ancora legato al doppio appuntamento con Wicked. Il regista dirigerà una sceneggiatura firmata da Rhett Reese e Paul Wernick, il duo dietro un altro immenso successo: Deadpool & Wolverine. La Story Kitchen di Mike Goldberg e Dmitri M. Johnson e la Electric Somewhere di Chu saranno i produttori. Sweeney sarà la produttrice esecutiva.

Per Sydney Sweeney si tratta di una nuova collaborazione con il mondo dei videogames, a tal proposito va ricordato che proprio nella settimana che si appresta a chiudersi è stato confermato che sarà produttrice (e forse interprete) di OutRun, il film che Michael Bay dirigerà adattandolo dal celebre videogame anni ottanta.

Nota a margine, la Hazelight Studios ha già ottenuto il benestare di Hollywood proprio nell’ultimo periodo: di fatto Amazon MGM Studios ha opzionato per un adattamento It Takes Two, altro titolo di punta dello studios videoludico.

Split Fiction | Il Gioco

Il videogioco Split Fiction, uscito a marzo, ha venduto due milioni di copie nella sua prima settimana sul mercato. Si tratta di un’avventura co-op dove protagoniste sono due autrici, Mio e Zoe, le quali rimangono intrappolate nei mondi da loro creati. Il gioco è stato progettato per consentire un gameplay cooperativo a schermo condiviso. Come anticipato, Split Fiction è stato sviluppato da Hazelight Studios e pubblicato da Electronic Arts.