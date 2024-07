Joker e Harley Quinn sulla cover di Empire Magazine

La rivista Empire Magazine ha scelto il film DC “Joker: Folie à Deux” per la copertina del prossimo numero in uscita.

Reduce dal lancio del trailer ufficiale, ma anche dall’annuncio della Selezione Ufficiale alla 81° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, il film DC diretto da Todd Phillips è finito nel mirino di Empire Magazine. La celebre rivista di cinema ha dedicato ai protagonisti del film “Joker” e “Harley Quinn” la cover ufficiale, quella dedicata agli abbonati ed alcune immagini inedite.

Joker: Folie à Deux è stato co-scritto e diretto da Todd Phillips, l’altro co-sceneggiatore è Scott Silver. “Folie à Deux” è il termine che significa “psicosi condivisa” o “disturbo delirante condiviso”, il che è probabilmente un riferimento alla presenza di Harley Quinn nel film. Le riprese si sono tenute tra New York e Los Angeles. La data di uscita del film al cinema è fissata per il 4 ottobre 2024. In Italia dal 2 ottobre.

NEL CAST Joaquin Phoenix, premio Oscar per la sua interpretazione nel primo capitolo, Lady Gaga, Brendan Gleeson, Catherine Keener, Jacob Lofland, Harry Lawtey, Zazie Beets.

