Joker: Folie à Folie, il nuovo trailer del film di Todd Phillips

Come da promessa, Warner Bros ha da poco rilasciato il nuovo trailer di Joker: Folie á Deux, il film DC diretto da Todd Phillips.

Il lancio del nuovo trailer arriva nella stessa giornata in cui Alberto Barbera ha annunciato la line-up di Venezia 81 che, guarda caso, vede Joker: Folie à Deux nella Selezione Ufficiale per concorrere al Leone d’oro. Una pura coincidenza? Beh, difficile crederlo.

Quando sorridi, tutto il mondo sorride con te. Joker: Folie À Deux, al cinema dal 2 ottobre. #Joker2IlFilm pic.twitter.com/RESurLXSqW — Warner Bros. Italia (@WarnerBrosIta) July 23, 2024

l nuovo Joker movie è stato co-scritto e diretto da Todd Phillips, l’altro co-sceneggiatore è Scott Silver. “Folie à Deux” è il termine che significa “psicosi condivisa” o “disturbo delirante condiviso”, il che è probabilmente un riferimento alla presenza di Harley Quinn nel film. Le riprese si sono tenute tra New York e Los Angeles. La data di uscita del film al cinema è fissata per il 4 ottobre 2024. In Italia dal 2 ottobre.

NEL CAST Joaquin Phoenix, premio Oscar per la sua interpretazione nel primo capitolo, Lady Gaga, Brendan Gleeson, Catherine Keener, Jacob Lofland, Harry Lawtey, Zazie Beets.

