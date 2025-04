Until Dawn | Il film horror vietato ai minori negli USA

Until Dawn: Fino all’alba, il film horror ispirato al famoso videogame, ha ottenuto oggi il tanto atteso rating per il mercato USA.

Secondo il commento della MPAA, la società che gestisce il rating per le sale americane, il film utilizza “violenza horror sanguinosa, sangue e linguaggio scurrile“, e pertanto ha ottenuto il tanto agognato dai fan di genere “R Rated“, ossia il più restrittivo dei rating (vietato ai minori). Chi ha dimestichezza con le tonalità utilizzate dal gioco originale può capire la scelta del rating.

Until Dawn: Fino all’alba è stato diretto da David F. Sandberg. La sceneggiatura è stata ultimata da Gary Dauberman (IT, Annabelle), mentre Blair Butler ha firmato la prima bozza. Dauberman sta producendo con la sua Coin Operated con Mia Maniscalco, insieme a Sandberg e Lotta Losten di M’ngata, Roy Lee di Vertigo Entertainment e Qizilbash e Carter Swan di PlayStation Productions. Michael Bitar sta supervisionando per lo studio. Il cast di Until Dawn è formato da Ella Rubin, Michael Cimino, Ji-young Yoo, Odessa A’zion, Peter Stormare, Belmont Cameli, Maia Mitchell.

Until Dawn | Di Cosa Parla il Film.

Un anno dopo la misteriosa scomparsa della sorella Melanie, Clover e i suoi amici si dirigono nella remota valle in cui è scomparsa in cerca di risposte. Esplorando un centro visitatori abbandonato, si ritrovano perseguitati da un killer mascherato e orribilmente assassinati uno a uno… solo per svegliarsi e ritrovarsi all’inizio della stessa sera. Intrappolati nella valle, sono costretti a rivivere l’incubo ancora e ancora, solo che ogni volta la minaccia dell’assassino è diversa, ogni volta più terrificante della precedente. Con la speranza che scema, il gruppo si rende presto conto di avere un numero limitato di morti rimaste e che l’unico modo per scappare è sopravvivere fino all’alba.

Until Dawn | Il Gioco in Breve

Pubblicato per la prima volta nel 2015, Until Dawn è un’avventura narrativa horror che segue otto amici riuniti in un remoto rifugio di montagna. Quando un misterioso assassino appare dall’oscurità, il giocatore deve compiere una serie di scelte che causeranno la sopravvivenza o la morte dei vari personaggi. Il gioco è stato creato da Supermassive Games