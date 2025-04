Primitive War | Dinosauri in Vietnam nel primo trailer

Sparke Films ha da poco rilasciato il teaser trailer di Primate War, il folle Horror fantascientifico ambientato durante la guerra del Vietnam in una giungla popolata dai dinosauri, adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Ethan Pettus.

Primitive War, di cui ancora non abbiamo una data di uscita, segue un’unità di ricognizione d’élite nota come Vulture Squad. Questa unità, al culmine della guerra del Vietnam, viene inviata in una valle isolata nella giungla, al fine di scoprire il destino di un plotone di Berretti Verdi scomparso. Presto questo gruppo di soldati scoprirà che la giungla è popolata dai dinosauri.

Il film è diretto da Luke Sparke, il quale funge anche da produttore insieme a Carmel Imrie e Carly Sparke, al produttore esecutivo Geoff Imrie e al co-produttore Alex Becconsall. Nel cast figurano Tricia Helfer, Ryan Kwanten, Jeremy Piven, Nick Wechsler, Anthony Ingruber, Aaron Glenane, Carlos Sanson Jr, Ana Thu Nguyen, Adolphus Waylee, Richard Brancatisano, Marcus Johnson e Jake Ryan.

Luke Sparche, alla presentazione del progetto alla stampa, ha così descritto il suo film:

“Non è una passeggiata. Sono rimasto affascinato dalle immagini che circondano il libro di Ethan (Pettus) e dalla storia che racconta. Ho lavorato duramente per catturare quell’essenza, ma anche la grinta, gli aspetti horror e il lato militare. La mia visione è quella di dare la sensazione che i personaggi siano usciti dal film Platoon e siano finiti nelle fauci dei più grandi predatori che il pianeta abbia mai conosciuto“.

L’Autore del romanzo ha aggiunto:

“Sono emozionato di vedere l’interpretazione di Luke (Sparke) del mio lavoro. So che il suo team sta dando a questo progetto tutto quello che ha“.

Ethan Pettus, oltre al romanzo che ha ispirato il film, ha scritto due sequel: Primitive War II: Animus Infernal e Primitive War III: Aeon Ouroboros, pertanto questo progetto cinematografico potrebbe rappresentare il primo capitolo di una trilogia.

IL TEASER TRAILER

Fonte: Joblo