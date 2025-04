Alien: Pianeta Terra | Poster e teaser dall’Alien Day

Anche quest’anno gli appassionati hanno celebrato l’Alien Day, e quale miglior regalo di una serie di contenuti promozionali dalla serie Alien: Pianeta Terra.

In occasione dell’edizione 2025 dell’Alien Day, infatti, FX on Hulu ha rilasciato in rete una serie di contenuti dalla imminente nuova serie tv dedicata al predatore alieno più famoso della Settima Arte (non ce ne vogliano i fan della saga Predator), creata da Noah Hawley, ed intitolata Alien: Pianeta Terra (in originale Alien: Earth).

Il network, a tal proposito, ha rilasciato il nuovo poster ufficiale, un brevissimo nuovo teaser trailer, ma anche un interessante promo da oltre 3 minuti che offre una visione straordinaria di quella che possiamo considerare la gestazione di un piccolo Xenomorfo. Un video quest’ultimo che nessun fan della saga Alien può perdersi, ma che in generale premia la passione di tutti gli appassionati di genere sci-fi.

Alien Day | Perché si Festeggia il 26 aprile

La data del 26 aprile è ovviamente legata indissolubilmente al primo iconico film della saga (Alien del 1978, diretto da Ridley Scott), ma non semplicemente alla data di lancio in sala, ma ad un nome specifico apparso nel film. Di fatto, LV-426 è il nome in codice del pianeta alieno Acheron che ritroviamo non solo nel primo film, ma anche in Aliens: Scontro Finale di James Cameron. LV-426 è una delle tre lune del pianeta Calpamos e qui nel film vengono rinvenute forme di vita aliena. La data del 26 aprile è pertanto facile da generare osservando il nome in codice del pianeta.

L’Alien Day si è festeggiato per la prima volta nel 2015 a Brooklyn, New York. Non si è trattato da subito di un evento sponsorizzato, ma di una festa organizzata da un gruppo di persone che miravano a glorificare il mondo della fantascienza. Dall’anno successivo in poi il 26 aprile è divenuto un giorno iconico per la saga Alien.

Alien: Pianeta Terra | Cosa Sappiamo

Alien: Pianeta Terra (in originale Alien: Earth) è stata creata, scritta e diretta da Noah Hawley (suo anche il ruolo di showrunner). Nel cast oltre a Sydney Chandler, nei panni della protagonista, troviamo Alex Lawther, Timothy Olyphant, Essie Davis, Samuel Blenkin, Babou Ceesay, David Rysdahl, Adrian Edmondson, Adarsh Gourav, Jonathan Ajayi, Erana James, Lily Newmark, Diem Camille e Moe Bar-El. Nel cast inoltre figurano anche Richa Moorjani, Karen Aldridge, Enzo Cilenti, Max Rinehart, Amir Boutrous, Victoria Masoma, Tom Moya, Andy Yu, Michael Smiley, Jamie Bisping e Tanapol Chuksrida.

Trama: “Nella serie horror fantascientifica Alien: Pianeta Terra, quando una misteriosa nave spaziale si schianta sulla Terra, una giovane donna e un improvvisato gruppo di soldati fanno una scoperta fatale che li mette di fronte alla più grande minaccia del pianeta. Mentre i membri della squadra di soccorso cercano i sopravvissuti tra i rottami, incontrano misteriose forme di vita predatorie, molto più terrificanti di quanto avrebbero mai potuto immaginare. Alla luce di questa nuova minaccia, l’equipaggio di ricercatori deve lottare per la sopravvivenza e ciò che decideranno di fare con questa scoperta potrebbe cambiare il pianeta Terra per come lo conoscono.“

Alien: Pianeta Terra | Spot e Clip Alien Day

