Il film animato Spider-Man: Beyond the Spider-Verse ha ottenuto finalmente una data d’uscita nelle sale americane.

Nella notte italiana, infatti, la Sony ha partecipato all’evento CinemaCon per affermare che il nuovo capitolo della saga animata dedicata a Miles Morales sarà nelle sale a partire dal 4 giugno 2027, ossia quattro anni dopo “Across the Spider-Verse”. Lo studios successivamente ha mostrato ai presenti il primo trailer (ancora inedito in rete), ma anche alcune immagini ufficiali via social.

Phil Lord, Chris Miller, Amy Pascal e Avi Arad saranno di ritorno in cabina di produzione, con Jinko Gotoh che si unisce in corsa al team produttivo. Aditya Sood e Christina Steinberg sono i produttori esecutivi. Jessica Berri è co-produttrice. Lord e Miller hanno scritto la sceneggiatura di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse con David Callaham. Bob Persichetti e Justin K. Thompson sono i registi del film.

Nessun dettaglio sulla trama di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse è stato rivelato.

Spider-Man: Un Nuovo Universo e Spider-Man: Across the Spider-Verse sono stati enormi successi di critica e commerciali per Sony Pictures, incassando complessivamente 1,07 miliardi di dollari al box office globale. Inoltre, Into the Spider-Verse ha vinto l’Oscar come miglior film d’animazione nel 2019 e il suo acclamato sequel, Across the Spider-Verse , è diventato il film d’animazione con il maggior incasso per lo studio fino ad oggi.

Spider-Man: Beyond the Spider-Verse | Foto Ufficiali