A meno di una settimana dall’esordio in sala, il cinecomic Deadpool & Wolverine si mostra ancora una volta al popolo della rete grazie al poderoso trailer finale.

Ricco di sequenze inedite, l’ultimo trailer del film di Shawn Levy mostra nuovi dettagli sull’universo in cui i protagonisti si trovano, svelando tra l’altro uno dei camei più attesi dai fan, ovvero quello rappresentato dalla X-23 di Dafne Keen, co-protagonista nel film “Logan – The Wolverine“.

Con il lancio del trailer, inoltre, hanno anche lanciato la colonna sonora del film contenente 18 brani, e disponibile dal 24 luglio, giorno di uscita del film nelle sale italiane, su tutte le piattaforme digitali. L’album digitale della colonna sonora originale di Deadpool & Wolverine, con le musiche del compositore Rob Simonsen, uscirà anche in edizione digitale deluxe, che include sia le canzoni che le musiche. Su Spotify è disponibile anche la playlist ufficiale di Deadpool.

La colonna sonora originale del film Deadpool & Wolverine include i seguenti brani:

“Only You (And You Alone)” – Interpretato da The Platters “Bye Bye Bye” – Interpretato da *NSYNC “Angel of The Morning” – Interpretato da Merrilee Rush & The Turnabouts “SLASH” – Interpretato da Stray Kids “Glamorous” – Interpretato da Fergie “Iris” – Interpretato da The Goo Goo Dolls “The Power Of Love” – Interpretato da Huey Lewis & The News “I’m a Ramblin’ Man” – Interpretato da Waylon Jennings “You Belong To Me” – Interpretato da Patsy Cline (Featuring – The Jordanaires) “The Lady In Red” – Interpretato da Chris de Burgh “I’m with You” – Interpretato da Avril Lavigne “The Greatest Show” (Da “The Greatest Showman”/Soundtrack Version) – Interpretato da Zac Efron e Zendaya e Hugh Jackman e Keala Settle e The Greatest Showman Ensemble “You’re The One That I Want” – Interpretato da Olivia Newton-John e John Travolta “I’ll Be Seeing You” – Interpretato da Jimmy Durante “Make Me Lose Control” – Interpretato da Eric Carmen “You’re All I Need to Get By” (with the Royal Philharmonic Orchestra) – Interpretato da Aretha Franklin “Good Riddance (Time of Your Life)” – Interpretato dai Green Day “LFG” (Theme from “Deadpool & Wolverine”) – Interpretato da Rob Simonsen

Deadpool & Wolverine è diretto da Shawn Levy ed è interpretato da Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Emma Corrin, Morena Baccarin, Rob Delaney, Leslie Uggams, Karan Soni e Matthew Macfadyen.

Il film è prodotto da Kevin Feige, Ryan Reynolds, Shawn Levy e Lauren Shuler Donner, mentre Louis D’Esposito, Wendy Jacobson, Mary McLaglen, Josh McLaglen, Rhett Reese, Paul Wernick, George Dewey e Simon Kinberg sono i produttori esecutivi. Deadpool & Wolverine è scritto da Ryan Reynolds & Rhett Reese & Paul Wernick & Zeb Wells & Shawn Levy.

La Trama: Dopo alcune delusioni professionali e una crisi di mezza età tuttora in corso, Wade Wilson ora vende automobili usate. Ha appeso gli stivali al chiodo, finché la sua famiglia, i suoi amici e il mondo intero non vengono minacciati. Mentre tutti quelli che ama sono in pericolo, Deadpool unisce le forze a un riluttante Wolverine per combattere per la loro sopravvivenza e, alla fine, per il loro retaggio.

Nelle sale italiane dal 24 luglio 2024.

Correlati