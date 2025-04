Fountain of Youth | Nuovo trailer dal film Apple TV+

Apple TV+ ha reso disponibile il nuovo trailer italiano di Fountain of Youth – L’eterna giovinezza, il film diretto da Guy Ritchie.

La mitica fonte della giovinezza si appresta a tornare al centro dell’attenzione degli appassionati di cinema con un film in arrivo su Apple TV+ a partire dal 23 maggio 2025. Come oramai noto, il nome dietro la macchina da presa è quello dell’eclettico regista Guy Ritchie, di recente impegnato nel prendersi i meriti del successo ottenuto dalla serie “MobLand“. In Fountain of Youth, due fratelli si mettono alla ricerca del mitico portale che da sempre spinge gli avventurieri verso l’immortalità.

Il cast di spessore scelto da Ritchie è formato da nomi di rilievo queli John Krasinski, Natalie Portman, Eiza González, Domhnall Gleeson, Arian Moayed, Laz Alonso, Carmen Ejogo e Stanley Tucci.

Fountain of Youth | Cosa Sappiamo

“Fountain of Youth – L’eterna giovinezza” segue due fratelli (John Krasinski e Natalie Portman) che si ritrovano dopo anni di lontananza e collaborano a una serie di rapine in giro per il mondo allo scopo di trovare la mitologica Fonte della Giovinezza. Grazie alla loro conoscenza della storia, dovranno seguire gli indizi per risolvere il mistero, in un’avventura epica che cambierà le loro vite per sempre… e forse li porterà all’immortalità.

La sceneggiatura è stata scritta da James Vanderbilt. Da Skydance Media, il film Apple Original è prodotto da David Ellison, Dana Goldberg e Don Granger per Skydance, insieme a Vinson Films (Tripp Vinson) e Project X Entertainment di Vanderbilt (James Vanderbilt, William Sherak, Paul Neinstein), con Guy Ritchie, Ivan Atkinson e Jake Myers, e Radio Silence (Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett, Chad Villella e Tara Farney) come produttori esecutivi.

Fountain of Youth | Trailer Italiano