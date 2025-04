Sony Pictures e Marvel Studios hanno finalmente svelato via social il titolo del tanto atteso Spider-Man 4.

Ufficialmente il film s’intitolerà “Spider-Man: Brand New Day“, ed avrà una data d’uscita il 31 luglio 2026, ovvero tra Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars, divenendo di fatto l’anello di congiunzione narrativa tra i due film evento, proprio come anticipato in un recente rumour riportato anche sulle nostre pagine.

Sui canali social Sony Pictures il titolo è stato accompagnato dal classico logo-titolo che, ovviamente, vi proponiamo all’interno di questo nostro aggiornamento in fondo alla pagina.

Spider-Man: Brand New Day | Ma quale sarà la trama?

Alcuni giorni fa è apparso in rete un leak sulla trama, che tra l’altro conteneva anche il suddetto titolo, ed esso recitava quanto segue: “Dopo gli eventi di Avengers: Doomsday, Peter Parker è determinato a condurre una vita normale per concentrarsi sul college, rinunciando alle sue responsabilità da Spider-Man. Tuttavia, la pace è minacciata dal ritorno di una nuova minaccia, che metterà in pericolo gli amici di Peter e lo costringerà ad infrangere la sua promessa. La posta in gioco è più alta che mai, e Peter dovrà essere ancora Spider-Man per proteggere le persone che ama…con l’aiuto di un insolito alleato.” Sarà questa la trama ufficiale?

Secondo alcune voci, inoltre, pare che il Dottor Destino di Robert Downey jr abbia un ruolo nel film, così come anche il villain Avvoltoio – interpretato da Michael Keaton – ma come sempre sarà importante attendere conferme ufficiali.

Il film sarà diretto da Destin Daniel Cretton. Il nome dei due sceneggiatori impegnati sono quelli di “Chris McKenna ed Erik Sommers“, mentre tra i produttori spiccano i soliti noti “Kevin Feige e Amy Pascal“. Nel cast ad oggi confermati Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Sadie Sink.

Spider-Man: Brand New Day | Logo-Titolo

Spider-Man: Brand New Day 🕷️ July 31, 2026. pic.twitter.com/CxSguPPIeU — Sony Pictures (@SonyPictures) April 1, 2025