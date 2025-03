La seconda parte della prima stagione di Daredevil: Rinascita è in arrivo, ma intanto il finale della mid-season continua a fare notizia qui in rete.

In attesa di capire come lo scontro tra Daredevil e Kingpin si andrà ad evolvere nei prossimi episodi, i canali social Disney+ ha condiviso in rete due nuovi poster dedicati ai due storici avversari. Come già anticipato in precedenza, la seconda parte della prima stagione dello show Marvel proporrà il ritorno di tanti personaggi noti, tra cui Muse, The Punisher e Bullseye, ma il focus non può non essere ben fissato sui due acerrimi nemici interpretati rispettivamente da Charlie Cox e Vincent D’Onofrio.

Intanto da casa Marvel è già partito il casting per la seconda stagione che, a quanto pare, ha già portato a bordo dello show gli attori Matthew Lillard e Lili Taylor.

Cosa ci riserveranno i prossimi episodi di Daredevil: Rinascita? Scrivete la vostra idea nei commenti.

Con i protagonisti Charlie Cox e Vincent D’Onofrio, il cast della serie tv vede impegnati anche Margarita Levieva, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Wilson Bethel, Zabryna Guevara, Nikki M. James, Genneya Walton, Arty Froushan, Clark Johnson, Michael Gandolfini, con Ayelet Zurer e Jon Bernthal.

Dario Scardapane è lo showrunner. Gli episodi sono diretti da Justin Benson & Aaron Moorhead, Michael Cuesta, Jeffrey Nachmanoff e David Boyd; gli executive producers sono Kevin Feige, Louis D’Esposito, Brad Winderbaum, Sana Amanat, Chris Gary, Dario Scardapane, Matt Corman & Chris Ord e Justin Benson & Aaron Moorhead.

Trama Ufficiale: In Daredevil: Rinascita, Murdock, un avvocato non vedente con abilità potenziate, combatte per la giustizia attraverso il suo frenetico studio legale, mentre l’ex boss della mafia Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) persegue i suoi impegni politici a New York. Quando le loro identità passate iniziano a emergere, i due uomini si trovano in un’inevitabile rotta di collisione.

Daredevil: Rinascita | Poster