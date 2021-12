Da HBO Max il trailer della seconda stagione di Raised by Wolves

HBO Max ha diffuso quest’oggi il trailer della seconda stagione di Raised by Wolves, la fortunata serie di fantascienza prodotta da Ridley Scott.

In arrivo sul servizio digitale di proprietà della Warner Bros a partire dal 3 febbraio del prossimo anno, i nuovi episodi di Raised by Wolvers si mostrano agli amanti della fantascienza con un assaggio davvero spettacolare, fatto di lande desolate, enormi pistole, motoseghe e mecha da paura. Con il trailer, HBO Max ha anche diffuso la sinossi della seconda stagione che recita quanto segue:

“Nella stagione due di RAISED BY WOLVES, i partner androidi Madre (Amanda Collin) e Padre (Abubakar Salim), con la loro nidiata di bambini umani, si uniscono a una nuova colonia atea nella misteriosa zona tropicale di Kepler 22 b. Ma navigare in questa strana società è solo l’inizio dei problemi, perché il “figlio naturale” di Madre minaccia di condurre all’estinzione quel poco che resta dell’umanità.”

RAISED BY WOLVES

PRODUZIONE: La serie è stata creata da Ridley Scott, per lui anche ruolo di regista dei primi due episodi, con Aaron Guzikowski nel ruolo di co-creatore e showrunner. CAST: Travis Fimmel (Vikings), Amanda Collin (A Conspiracy of Faith, A Horrible Woman), Abubakar Salim (Fortitude, Jamestown), Winta McGrath (Aloft, Red Dog: True Blue), Niamh Algar (The Virtues, Calm With Horses), Matias Varela (Narcos, Point Break), Felix Jamieson (Game of Thrones, The Ghost), Ethan Hazzard (The Long Song, Damned), Jordan Loughran (The Infiltrator, Emerald City), Aasiya Shah (Call the Midwife, Unforgotten) e Ivy Wong (Star Wars: Rogue One, Maleficent 2). USCITA: Su HBO Max dal 3 febbraio 2022.