Il nuovo film di Luca Guadagnino “Challengers” ha raggiunto e superato sabato la quota 1 milione nel Box Office ITALIA. Vincerà il weekend?

Gli incassi complessivi nella giornata di sabato non sono da considerare esplosivi, ciononostante a spiccare sugli altri film in programmazione è stato l’atteso Challengers (qui la nostra recensione) con un risultato a dirla tutta convincente. Secondo i dati offerti da Cineguru, infatti, il nuovo film diretto da Guadagnino ha incassato ieri 372 mila euro, ed ora la cifra complessiva ha raggiunto e superato quota 1 milione (1,14 milioni per la precisione). Con gli incassi odierni supererà quelli di Bones and All (1,3 milioni).

Il podio del Box Office ITALIA nella giornata di sabato è stato completato da Confidenza e Back to Black, i due film hanno incassato rispettivamente 205 mila euro (totale 619 mila) e 171 mila euro (totale 1.57 milioni).

Challengers è stato diretto da Luca Guadagnino su una sceneggiatura firmata da Justin Kuritzkes, le musiche sono state composter da Trent Reznor e Atticus Ross, con cui aveva già lavorato in Bones and All. I produttori sono Amy Pascal (Spider-Man: No Way Home) e Luca Guadagnino, mentre Bernard Bellew è il produttore esecutivo. Nel cast Zendaya, Josh O’Connor, Mike Faist.

TRAMA: Dal visionario regista Luca Guadagnino arriva Challengers, con protagonista Zendaya nel ruolo di Tashi Duncan, un’ex prodigio del tennis diventata allenatrice: una forza della natura che non ammette errori, sia dentro che fuori dal campo. Sposata con un fuoriclasse reduce da una serie di sconfitte (Mike Faist), la strategia di Tashi per la redenzione del marito prende una piega sorprendente quando quest’ultimo deve affrontare sul campo l’oramai rovinato Patrick (Josh O’Connor), un tempo suo migliore amico ed ex fidanzato di Tashi. Mentre il loro passato e il loro presente si scontrano e la tensione sale, Tashi dovrà chiedersi quale è il prezzo della vittoria.

