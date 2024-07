SDCC24: Il trailer di Gli Anelli del Potere Stagione 2

Poco fa, direttamente dal panel Amazon MGM Studio del Comic-Con di San Diego, è andato in scena l’atteso evento dedicato a Gli Anelli del Potere.

Tra ospiti illustri e fan in visibilio, è stato mostrato come da promessa, il trailer ufficiale relativo alla seconda imminente Stagione di Gli Anelli del Potere, la serie che fa da prequel alla trilogia de Il Signore degli Anelli, in arrivo su Prime Video dal 29 agosto.

Beware the promise of gifts. The Rings of Power returns August 29 on Prime Video.

pic.twitter.com/GyrjL7gBGR — The Lord of the Rings on Prime (@TheRingsofPower) July 26, 2024

La serie Gli Anelli del Potere è guidata dagli showrunner ed executive producer J.D. Payne e Patrick McKay, insieme con il regista J.A. Bayona che dirigerà i primi due episodi e sarà anche executive producer al fianco della sua partner creativa Belén Atienza in cabina di regia anche Wayne Che Yip; gli altri executive producer sono Lindsey Weber, Bruce Richmond, Callum Greene, Gennifer Hutchison, Jason Cahill, Justin Doble, Wayne Che Yip e Sharon Tal Yguado.

CAST: Robert Aramayo, Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Tom Budge, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, e Daniel Weyman. Ed ancora Cynthia Addai-Robinson, Maxim Baldry, Ian Blackburn, Kip Chapman, Anthony Crum, Maxine Cunliffe, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, Thusitha Jayasundera, Fabian McCallum, Simon Merrells, Geoff Morrell, Peter Mullan, Lloyd Owen, Augustus Prew, Peter Tait, Alex Tarrant, Leon Wadham, Benjamin Walker e Sara Zwangobani.

Dalla seconda stagione: Gabriel Akuwudike, Yasen ‘Zates’ Atour, Ben Daniels, Amelia Kenworthy, Nia Towle, Nicholas Woodeson e Sam Hazeldine, Ciarán Hinds, Tanya Moodie e Rory Kinnear.

La Trama Ufficiale: Sauron è tornato. Scacciato da Galadriel, senza esercito né alleati, il Signore Oscuro deve ora affidarsi alla propria astuzia per riprendere le forze e supervisionare la creazione degli Anelli del Potere, che gli permetteranno di legare tutti i popoli della Terra di Mezzo alla sua sinistra volontà. Sulla base della portata epica e ambiziosa della prima stagione, la seconda stagione de “Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere” immerge anche i suoi personaggi più amati e vulnerabili in un mare di oscurità, sfidando ciascuno a trovare il proprio posto in un mondo che si trova sempre di più a un passo dalla catastrofe. Elfi e Nani, Orchi e Uomini, maghi e Pelopiedi… mentre le amicizie sono messe a dura prova e i regni iniziano a sgretolarsi, le forze del bene lotteranno ancora più valorosamente per tenersi stretto ciò che conta più di ogni altra cosa… l’un l’altro.

La messa in onda dei nuovi episodi su Prime Video è fissata dal 29 agosto 2024

