Giornate degli Autori 2024: Joanna Hogg presidente di giuria

La regista e sceneggiatrice Joanna Hogg è stata scelta per presiedere la giuria dell’edizione 2024 di Giornate degli Autori.

A Joanna Hogg è affidato il compito di accompagnare la giuria, composta quest’anno da dieci ex partecipanti al progetto “27 Times Cinema”, inaugurato nel 2010 con il Parlamento Europeo. La presidente e i “suoi” dieci sceglieranno il vincitore del GdA Director’s Award, che prevede un premio di 20.000 euro egualmente ripartito tra il regista e il venditore internazionale, che si impegna a utilizzare la cifra ricevuta per la promozione del film. Come di consueto, gli incontri della giuria saranno coordinati da Karel Och, direttore artistico del Festival di Karlovy Vary.

I membri della giuria di Giornate degli Autori, selezionati tra i 388 giovani cinefili che “27 Times Cinema” ha portato a Venezia in questi anni, rappresentano le diverse culture e le più svariate professioni che compongono la comunità cinematografica europea.

La Hogg raccoglie il testimone del regista portoghese João Pedro Rodríguez.

“Cosa potrebbe essere più divertente e stimolante che guardare film e condividere idee con una giuria di giovani professionisti che prima ancora sono cinefili?”, ha osservato Joanna Hogg, “Ringrazio le Giornate degli Autori per avermi invitato a quelli che prevedo saranno giorni di discussioni gioiose e ispiratrici sul cinema e le sue possibilità”.

“È una grande gioia avere Joanna Hogg come Presidente della Giuria – dice Gaia Furrer, direttrice artistica delle Giornate. “Nel corso del suo percorso cinematografico Hogg ha esaminato l’animo umano e le relazioni famigliari e sentimentali con precisione, profondità psicologica e autenticità rare. Il suo è un cinema implosivo, come l’ha definito Martin Scorsese che di Hogg ha prodotto gli ultimi tre film; un cinema capace di portare alla luce verità spesso scomode o indicibili. Sono orgogliosa di averla con noi al Lido di Venezia e sono certa sarà una guida eccellente per i nostri giovani giurati”.

“La storia e la passione che la nostra Presidente garantisce alla giuria del decimo anno”, dice il Delegato Generale Giorgio Gosetti, “va di pari passo con l’entusiasmo con cui gli altri dieci giurati hanno chiesto di tornare alle Giornate. La prima volta erano venuti da cinefili in erba e molti di loro non avevano mai visto da vicino un grande festival. Adesso tornano da giovani e affermati professionisti nei più diversi settori della ‘macchina cinema’: chi programmer, chi critico, chi produttore, chi sales agent. Sono certo che, insieme a Joanna Hogg, sapranno guardare e valutare i film del GdA Director’s Award con tutta la competenza e la freschezza che rende unica questa originale formula di concorso, amata dai registi e caratterizzata da assoluta trasparenza e professionalità”.

Joanna Hogg in breve..

Considerata una delle principali autrici del Regno Unito, Joanna Hogg è stata fotografa e regista televisiva, prima di realizzare il suo primo film Unrelated (2008), che vedeva protagonista un giovane Tom Hiddleston e ha vinto numerosi premi, tra cui il FIPRESCI al London Film Festival. Ha poi realizzato Archipelago (2010),Exhibition (2013) e The Souvenir (2019), prodotto da Martin Scorsese e vincitore al Sundance Film Festival del World Cinema Dramatic Grand Jury Award.

Nel 2021 è arrivato The Souvenir PartII, presentato in anteprima alla Quinzaine des Cinéastes di Cannes. The Eternal Daughter (2022), interpretato da Tilda Swinton e prodotto da Scorsese, era in concorso alla 79ª Mostra del Cinema di Venezia.

Attualmente sta lavorando al suo prossimo lungometraggio ambientato a Los Angeles.

Correlati