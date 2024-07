L’attesissimo cinecomic Deadpool & Wolverine sta conquistando il Box Office ITALIA a suon di bigliettoni: in due giorni l’incasso ha già sfondato quota 3 milioni.

Dopo un opening day da oltre 2 milioni di euro (ne abbiamo parlato qui), il nuovo film Marvel Studios ha raccolto ieri, giovedì 25 luglio, un incasso stimato da 1,08 milioni di euro, con una media per sala altissima di 2660 euro. Nonostante il calo vistoso rispetto al primo giorno (solitamente lo zoccolo duro dei fan accorre in sala il primo giorno), quello di Deadpool & Wolverine non può che confermarsi ad oggi un cammino trionfale da 3,2 milioni di euro in due giorni.

Volendo fare ricorsi storici “recenti” riguardanti le statistiche del Marvel Cinematic Universe, i due giorni di Deadpool & Wolverine è già ad un passo dal totole di “The Marvels” (3,3 milioni), ma anche in linea (o forse oltre) con gli exploit offerti dai due precedenti Deadpool movie.

Ad ogni modo, il passaparola positivo, unitamente alla mancanza di competitor (Inside Out 2 ha oramai rallentato di molto il passo), potrebbe amplificare di molto le attese per l’incasso del weekend intero già dalla giornata odierna. Staremo a vedere!

Deadpool & Wolverine e le note di produzione

Deadpool & Wolverine è diretto da Shawn Levy ed è interpretato da Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Emma Corrin, Morena Baccarin, Rob Delaney, Leslie Uggams, Karan Soni e Matthew Macfadyen.

Il film è prodotto da Kevin Feige, Ryan Reynolds, Shawn Levy e Lauren Shuler Donner, mentre Louis D’Esposito, Wendy Jacobson, Mary McLaglen, Josh McLaglen, Rhett Reese, Paul Wernick, George Dewey e Simon Kinberg sono i produttori esecutivi. Deadpool & Wolverine è scritto da Ryan Reynolds & Rhett Reese & Paul Wernick & Zeb Wells & Shawn Levy.

La Trama: Dopo alcune delusioni professionali e una crisi di mezza età tuttora in corso, Wade Wilson ora vende automobili usate. Ha appeso gli stivali al chiodo, finché la sua famiglia, i suoi amici e il mondo intero non vengono minacciati. Mentre tutti quelli che ama sono in pericolo, Deadpool unisce le forze a un riluttante Wolverine per combattere per la loro sopravvivenza e, alla fine, per il loro retaggio.

Nelle sale italiane dal 24 luglio 2024.

via Cineguru

Correlati