Deadpool & Wolverine: primo giorno da 2 milioni in Italia

Come da premessa, Deadpool & Wolverine ha esordito ieri nel Box Office ITALIA con un risultato a dir poco mostruoso.

Secondo i dati raccolti da Cineguru, l’opening day italiano del nuovo cinecomic Marvel Studios ha è stato 2,08 milioni di euro su oltre 5 mila sale a disposizione. Statistiche storiche alla mano, quello di Deadpool & Wolverine rappresenta il Miglior Primo Giorno in assoluto per entrambi i personaggi: il precedente record apparteneva a Deadpool 2 (2018), il cui opening day è stato 640 mila euro.

Riguardo l’intero Marvel Cinematic Universe, invece, quello centrato è molto simile all’opening day di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, capace nel 2022 di raccogliere 2,05 milioni, chiudendo poi la sua corsa a 13,6 milioni. Sarà questo il percorso di Deadpool & Wolverine? Molto dipenderà anche dal passaparola. Scorrendo ancora le statistiche, con esordi più alti solo gli “Avengers movie” e “Spider-Man: No Way Home“.

Insomma, se queste solo le premesse, quello di Deadpool & Wolverine si candida ad essere uno dei migliori esordi dell’anno!

Deadpool & Wolverine e le note di produzione

Deadpool & Wolverine è diretto da Shawn Levy ed è interpretato da Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Emma Corrin, Morena Baccarin, Rob Delaney, Leslie Uggams, Karan Soni e Matthew Macfadyen.

Il film è prodotto da Kevin Feige, Ryan Reynolds, Shawn Levy e Lauren Shuler Donner, mentre Louis D’Esposito, Wendy Jacobson, Mary McLaglen, Josh McLaglen, Rhett Reese, Paul Wernick, George Dewey e Simon Kinberg sono i produttori esecutivi. Deadpool & Wolverine è scritto da Ryan Reynolds & Rhett Reese & Paul Wernick & Zeb Wells & Shawn Levy.

La Trama: Dopo alcune delusioni professionali e una crisi di mezza età tuttora in corso, Wade Wilson ora vende automobili usate. Ha appeso gli stivali al chiodo, finché la sua famiglia, i suoi amici e il mondo intero non vengono minacciati. Mentre tutti quelli che ama sono in pericolo, Deadpool unisce le forze a un riluttante Wolverine per combattere per la loro sopravvivenza e, alla fine, per il loro retaggio.

Nelle sale italiane dal 24 luglio 2024.

