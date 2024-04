Oceania 2: Dwayne Johnson alle prese col doppiaggio

Le operazioni di doppiaggio di Oceania 2 sono in pieno svolgimento, a confermarlo è stato in questi giorni Dwayne Johnson.

Il celebre attore di origini samoane ha postato sui suoi profili social alcune foto in cui è alle prese col doppiaggio del suo Maui, il semi-dio che divide lo schermo con Vaiana (in originale doppiata da Auli’i Cravalho). Il sequel del film d’animazione Oceania, come noto, sarà uno dei film evento Disney dell’inverno 2024.

Dave Derrick Jr., che ha lavorato al film originale come story board artist, è il regista del sequel. La musica, invece, sarà scritta da Abigail Barlow, Emily Bear, Opetaia Foa’i e Mark Mancina. Confermati, invece, i ritorni in cabina di doppiaggio di Dwayne Johnson e Auliʻi Cravalho. Seguiranno ulteriori dettagli. Oceania 2 verrà distribuito nelle sale americane dal 27 novembre 2024.

La Trama: Dopo aver ricevuto un’inaspettata chiamata dai suoi antenati, Vaiana deve viaggiare verso i mari lontani dell’Oceania e in acque pericolose e lontane per un’avventura diversa da qualsiasi altra che abbia mai affrontato.

