Alien Day: da Fede Alvarez nuovi omaggi dal set di Romulus

Il 26 luglio è da sempre noto per gli appassionati Alien Day, lo sa bene Fede Alvarez, regista del prossimo film della saga “Alien: Romulus“.

In occasione della celebre ricorrenza, infatti, il regista ha condiviso con i fan due gustosi omaggi, uno dei quali è un video dove mostra un “Facehugger” ricreato dalla Weta Digital utilizzato presumibilmente per le riprese di alcune sequenze di Alien: Romulus. L’altro omaggio è un ciak di scena con la scritta “Happy Alien Day“. Entrambi i tweets in fondo alla pagina.

Tornando alle zone nostre, invece, il ComiCon di Napoli ieri ha dedicato un evento all’Alien Day celebrando la ricorrenza, ma anche la futura uscita al cinema di Alien: Romulus. Trovate a questo indirizzo tutti i dettagli dell’evento.

Alien: Romulus è diretto da Fede Alvarez (La casa, Man in the Dark) da una sceneggiatura scritta dallo stesso Alvarez insieme al suo frequente collaboratore Rodo Sayagues (L’uomo nel buio – Man in the Dark), basata sui personaggi creati da Dan O’Bannon e Ronald Shusett. Il film è prodotto da Ridley Scott (Napoleon), che ha diretto l’originale Alien e ha prodotto e diretto i nuovi film della saga, Prometheus e Alien: Covenant, Michael Pruss (Lo strangolatore di Boston) e Walter Hill (Alien); mentre Fede Alvarez, Elizabeth Cantillon (Charlie’s Angels), Brent O’Connor (Bullet Train) e Tom Moran (Unstoppable – Fuori controllo) sono i produttori esecutivi.

Alien: Romulus è interpretato da Cailee Spaeny (Priscilla), David Jonsson (Agatha Christie’s Murder is Easy), Archie Renaux (Tenebre e ossa), Isabela Merced (The Last of Us), Spike Fearn (Aftersun) e Aileen Wu. Nelle sale italiane a partire dal 14 agosto 2024.

La Trama: Questo horror-thriller riporta alle origini il franchise di grande successo Alien: rovistando nelle profondità di una stazione spaziale abbandonata, un gruppo di giovani colonizzatori dello spazio si trova faccia a faccia con la forma di vita più terrificante dell’universo.

Playing with my favorite toy on set of #AlienRomulus last summer. RC Facehugger created by the amazing team from @wetaworkshop Happy #AlienDay everybody! pic.twitter.com/XKqc5StFtR — Fede Alvarez (@fedalvar) April 26, 2024

