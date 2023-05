La nuova tendenza in casa Disney di riadattare i propri classici d’animazione in live action proseguirà con Oceania (Moana), film due volte premio Oscar nel 2017.

Annunciata questa primavera, la versione in live action di Oceania ha finalmente trovato in Helmer Thomas Kail il suo regista, questo secondo un nuovo aggiornamento proveniente dal The Hollywood Reporter. Kail si è fatto apprezzare per il famoso musical di Broadway dal titolo Hamilton, progetto per cui ha anche vinto un Tony Award. Per lui si tratterà di un esordio dietro la macchina da presa. La sceneggiatura è affidata nelle mani di Jared Bush (sceneggiatore del film animato originale) e Dana Ledoux Miller.

Da fonti certe, Dwayne Johnson tornerà – questa volta in carne ed ossa – nel ruolo del semidio Maui, per lui anche ruolo di produttore con la sua casa di produzione Seven Bucks Productions insieme ai soci Dany Garcia e Hiram Garcia. Tra i produttori ci sarà anche Beau Flynn tramite Flynn Picture Co, così come Auli’i Cravalho, che ha doppiato Vaiana nell’originale, sarà produttrice esecutiva insieme a Scott Sheldon della Flynn Picture Co.

IL FILM D’ANIMAZIONE

Ispirandosi ai miti polinesiani, Oceania (in originale Moana) ha raccontato la storia di una giovane donna che disobbedisce a suo padre, il capo di un’isola che sta affrontando un imminente disastro ecologico e parte alla ricerca di una reliquia mistica per riportarla alla sua proprietaria, una dea chiamata Te Fitti. Lungo la strada, libera Maui dalla sua prigione sull’isola, viene catturata da un mostruoso granchio e trova la forza per diventare il capo che suo padre credeva potesse essere.