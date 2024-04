Box Office USA: venerdì da 6,2 milioni per Challengers

Luca Guadagnino ed il suo ultimo film Challengers si avviano a conquistare il Box Office USA nel weekend di cinema da poco iniziato.

Secondo le stime di Deadline, infatti, Challengers avrebbe incassato nella giornata di venerdì 6,2 milioni di dollari, cifra comprensiva delle anteprime del giovedì che dovrebbe aggirarsi intorno ai 2 milioni. Se l’incasso dell’opening day fosse confermato con le statistiche di domani, il nuovo film del regista italiano potrebbe spingersi intesta al Box Office USA nel weekend con una cifra stimata di poco superiore ai 15 milioni, divenendo il più alto weekend opening di Luca Guadagnino al botteghino americano.

Challengers (qui la nostra recensione) è stato acquistato Amazon MGM Studios come parte dell’accordo multifilm stipulato con Guadagnino, l’altro è stato Bones and All, mentre il terzo sarà After the Hunt (con Julia Roberts) in uscita il prossimo anno.

Challengers è stato diretto da Luca Guadagnino su una sceneggiatura firmata da Justin Kuritzkes, le musiche sono state composter da Trent Reznor e Atticus Ross, con cui aveva già lavorato in Bones and All. I produttori sono Amy Pascal (Spider-Man: No Way Home) e Luca Guadagnino, mentre Bernard Bellew è il produttore esecutivo. Nel cast Zendaya, Josh O’Connor, Mike Faist.

TRAMA: Dal visionario regista Luca Guadagnino arriva Challengers, con protagonista Zendaya nel ruolo di Tashi Duncan, un’ex prodigio del tennis diventata allenatrice: una forza della natura che non ammette errori, sia dentro che fuori dal campo. Sposata con un fuoriclasse reduce da una serie di sconfitte (Mike Faist), la strategia di Tashi per la redenzione del marito prende una piega sorprendente quando quest’ultimo deve affrontare sul campo l’oramai rovinato Patrick (Josh O’Connor), un tempo suo migliore amico ed ex fidanzato di Tashi. Mentre il loro passato e il loro presente si scontrano e la tensione sale, Tashi dovrà chiedersi quale è il prezzo della vittoria.

Il film è stato distribuito nelle sale italiane dal 24 aprile 2024.

