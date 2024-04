Evil Dead: i nuovi film in produzione sono ora due

Nel mese di febbraio la Ghost House di Sam Raimi ha annunciato lo sviluppo di un nuovo film della saga Evil Dead, ora però i sequel/spin-off sono diventati due.

Quest’oggi Deadline ha riferito che il produttore Sam Raimi ha scelto Francis Galluppi (The Last Stop In Yuma County) per scrivere e dirigere un nuovo film della saga iconica Evil Dead (da noi La Casa). Il progetto viene descritto come una storia originale ideata proprio da Galluppi e promossa a pieni voti dalla Ghost House di Raimi e Robert Tapert. Nessun dettaglio sulla trama è stato però riferito.

Parlando con Deadline, Raimi ha voluto commentare la notizia così:

“Francis Galluppi è un narratore che sa quando farci aspettare in una tensione latente e quando colpirci con violenza esplosiva. È un regista che ha mostrato un controllo non comune già nel suo primo lungometraggio.”

Come noto dal nostro ultimo aggiornamento, il primo film in via di sviluppo è stato affidato a Sébastien Vaniček, regista dell’horror Infested (Vermin) presentato di recente al Fantastic Fest, ed anche in questo caso la trama non è stata resa nota dai diretti interessati.

Evil Dead Rise (La Casa – Il Risveglio del Male) è stato l’ultimo capitolo capitolo della saga ad essere approdato al cinema; il film è stato diretto da Lee Cronin nel mese di aprile 2023, ha ottenuto un discreto successo di pubblico con la critica però divisa sulla qualità. Nel 2013, invece, era stato Fede Alvarez a rinvigorire la celebre saga attraverso un reboot ancora oggi amato da critica e pubblico. In origine, chiaramente, c’è stata la celebre trilogia diretta da Sam Raimi.

