Sony Pictures ha condiviso in rete il trailer italiano di Il Magico Mondo di Harold, il film ispirato al libro per ragazzi “Harold e la matita viola“.

Per la prima volta in assoluto (c’è stato un adattamento live animation per HBO nel 2001), il celebre libro per ragazzi firmato da Crockett Johnson arriva al cinema sotto forma di un film in live action. Per l’occasione la regia è stata firmata da Carlos Saldanha, con protagonista Zachary Levi, reduce dalla sua doppia avventura con il DC Universe nei panni di Shazam!.

La Trama: All’interno del suo libro, l’avventuroso Harold (Zachary Levi) può dare vita a qualsiasi cosa semplicemente disegnandola. Dopo essere cresciuto e aver disegnato se stesso fuori dalle pagine del libro e nel mondo reale, Harold scopre di avere molto da imparare sulla vita vera e che la sua fidata matita viola può scatenare scherzi molto più esilaranti di quanto avesse mai pensato. Quando il potere dell’immaginazione illimitata finisce nelle mani sbagliate, ci vorrà tutta la creatività di Harold e dei suoi amici per salvare il suo mondo e quello reale. Il Mondo Magico di Harold è il primo adattamento cinematografico dell’amato classico per bambini che ha affascinato i giovani lettori per decenni.

Nel cast, con Zachary Levi, figurano anche Lil Rel Howery, Benjamin Bottani, Jemaine Clement, Tanya Reynolds, Alfred Molina e Zooey Deschanel. La sceneggiatura di Harold and the Purple Crayon è stata firmata da David Guion e Michael Handelman.

Il Magico Mondo di Harold sarà distribuito nelle sale italiane dal 12 settembre 2024.

