Spider-Man: Across the Spider-Verse (Part One) si mostra ai fan col primo trailer

Sony Pictures ha diffuso questa notte il trailer di Spider-Man: Across the Spider-Verse (Part One), il primo dei due sequel del film d’animazione vincitore dell’Oscar nel 2018.

Il trailer, come è possibile apprezzare in fondo alla pagina, si apre con Gwen Stacy che trascina Miles Morales in giro per il Multiverso, per chiudersi con l’ingombrante presenza di Spider-Man 2099. Il film approderà nelle sale nel corso del prossimo anno, mentre l’annunciato terzo capitolo l’anno successivo. Sul Multiverso disegnato in Spider-Man: Across the Spider-Verse (Part One) e nel suo capitolo successivo i produttori Phil Lord e Chris Miller hanno dichiarato (via Entertainment Weekly):

“Ogni dimensione ha un aspetto diverso da tutte le altre. Sembrano tutte disegnate da un artista ogni volta”. Nel nuovo film, “Miles incontrerà nuovamente alcuni vecchi amici, ma ne conoscerà tantissimi di nuovi.”

SPIDER-MAN: ACROSS THE SPIDER-VERSE (PART ONE)

PRODUZIONE: Il film sarà co-diretto da Joaquim Dos Santos, Kemp Powers e Justin K. Thompson. In cabina di produzione Phil Lord, Chris Miller, Avi Arad. L’animazione sarà a cura di Sony Pictures Animation. CAST VOCALE: Jake Johnson, Shameik Moore, Hailee Steinfeld, Nicolas Cage, Issa Rae, Oscar Isaac. USCITA: Nelle sale Usa dal 7 ottobre 2022. Part Two arriverà nelle sale nel corso del 2023.

Il primo capitolo (Spider-Man: Into the Spider-Verse in originale) è approdato nelle sale nel 2018 grazie alla regia di Bob Persichetti, Peter Ramsey e Rodney Rothman. L’incasso ottenuto al box office è stato 375 milioni di dollari, mentre l’Academy lo ha premiato con l’Oscar per il Miglior Film d’Animazione.