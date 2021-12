Il colosso dello streaming Netflix ha finalmente svelato il teaser trailer del suo personalissimo adattamento live action della celebre saga videoludica Resident Evil.

Con Resident Evil: Welcome to Raccoon City attualmente ancora programmato nelle sale di mezzo mondo, diamo oggi uno sguardo al primo teaser trailer della serie live action tratta dall’omonima saga videoludica. Si tratta di un brevissimo video che mostra il look del temibile “Zombie Dog/Cerberus“. In attesa di apprezzare il primo trailer, che a questo punto potrebbe approdare in rete prossimamente, ricordiamo che il cast principale è stato rivelato in occasione del Geeked Week lo scorso giugno.

RESIDENT EVIL

PRODUZIONE: La serie Resident Evil conterà su 8 episodi, e vedrà una collaborazione stretta tra Capcom, Netflix e Constantin Film. Nel ruolo di showrunner spazio per Andrew Dabb (co-creatore Supernatural), mentre Bronwen Hughes (da The Walking Dead) si occuperà della regia. CAST: Lance Reddick, Ella Balinska, Tamara Smart, Siena Agudong, Adeline Rudolph, Paola Nunez. DISTRIBUZIONE: Prossimamente su Netflix.

TRAMA UFFICIOSA: Ci saranno due linee temporali distinte nello show. Nella prima linea temporale le sorelle quattordicenni Jade e Billie Wesker si trasferiscono a New Raccoon City, trovandosi così alle prese con una nuova realtà mentre affrontano i problemi dell’adolescenza. Più tempo trascorrono nella città, più si rendono conto che è molto di più rispetto a quello che sembra e il loro padre potrebbe nascondere dei segreti oscuri che potenzialmente potrebbero distruggere il mondo. Nella seconda, invece, gli eventi sono ambientati dieci anni nel futuro: ci sono meno di quindici milioni di persone in vita sulla Terra e oltre sei miliardi di mostri – persone e animali infettati con il T-Virus. Jade ha ora 30 anni e lotta per sopravvivere nel Nuovo Mondo e contro i segreti del proprio passato che riguarda la sorella, il padre e se stessa.