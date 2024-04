Box Office USA: Challengers vince il weekend americano

Il nuovo leader del Box Office USA è Challengers, il film diretto da Luca Guadagnino. Ecco quanto ha incassato nel weekend.

Atteso da previsioni piuttosto basse (10-13 milioni), Challengers (questa è la nostra recensione) è andato oltre le stime degli analisti ed ha chiuso il suo weekend d’esordio negli USA con un incasso stimato di 15,01 milioni di dollari, ed una media per sala di poco sotto i 4400 dollari. A livello globale il film di Guadagnino ha raccolto circa 25 milioni di dollari nei 52 mercati in cui era stato distribuito nel weekend (Italia compresa), ed approderà sulla piattaforma digitale Prime Video già per fine estate.

Il dramma sportivo distribuito con rating molto restrittivo “Rated R” ha rischiato di centrare il primo posto nelle statistiche storiche post-Covid (Don’t Worry Darling resta primo con 19 milioni), battendo tra l’altro film più quotati come “Air” e “House of Gucci“. Per Luca Guadagnino si tratta, invece, del suo record personale negli USA.

In seconda posizione si è posizionato la nuova proposta Unsung Hero, il film che racconta la vera storia della famiglia di musicisti Smallbone, con un incasso stimato di 7,75 milioni di dollari. La terza piazza del podio, invece, è andata a Godzilla e Kong: Il nuovo impero con un incasso di 7,2 milioni di dollari (calo sotto il 25%), un totale americano di 181,68 milioni, ed il traguardo del mezzo miliardo raggiunto a livello globale (519 milioni per la precisione).

Degni di nota, infine, i ritorni in sala del cult di fantascienza “Alien” (1,56 milioni di dollari incassati e media per sala di quasi 900 dollari) e del cult fantasy “La Mummia” (1,04 milioni di dollari raccolti e media per sala di 841 dollari).

FONTE: BOXOFFICEPRO

