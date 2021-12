Marvel e DC all’assalto del 2022: la lista dei cinecomic più attesi

Con l’enorme successo di Spider-Man: No Way Home si chiude col botto un 2021 cinematografico difficile, segnato dalla crisi post-pandemica che ha piegato il mercato come non mai. La domanda quindi sorge spontanea: cosa riserverà il 2022 all’intero settore dal punto di vista nuove uscite?

In attesa di poter festeggiare tra pochi giorni l’inizio del nuovo anno, apriamo questa nostra celebre rubrica andando a listare tutti i cinecomics in uscita, che si tratti della ricca saga Marvel Cinematic Universe o della cosiddetta “rivale” DC Extended Universe. Si perchè, a prescindere dal marchio, parliamo di un genere che ha dimostrato di poter assorbire discretamente l’urto della crisi pandemica, riuscendo in alcuni casi a tenere a galla da solo un intero settore.

Partiamo con Morbius, il nuovo capitolo del Marvel Universe di proprietà Sony, in uscita il prossimo febbraio: rispetto agli altri film che listeremo in questo articolo, è quello che porta con sè meno clamore mediatico, ma non per questo va ritenuto poco interessante. La presenza del premio Oscar Jared Leto, già Joker nel DCEU in passato, a tal proposito potrebbe essere già un motivo valido per vederlo.

Marzo si aprirà con The Batman, forse il cinecomic più atteso in assoluto del 2022: non c’è dubbio che Robert Pattinson come Bruce Wayne/Batman non può che raccogliere la maggior parte dell’interesse degli amanti del genere, ma la Warner Bros non punta solo la nuova incarnazione del celebre supereroe. Infatti, il prossimo anno vedrà anche l’avvento del misterioso Black Adam (con Dwayne Johnson nei panni del protagonista), il tanto agoniato film su Flash e l’arrivo in sala (per dicembre) del sequel di quell’Aquaman, da molti considerato uno dei capitoli del DCEU più amati in assoluto.

Voglia di MCU? Beh, dopo Spider-Man: No Way Home ci si aspetta grandi cose da Kevin Feige e company, ed in effetti il 2022 sembra prospettare storie maestose. Si parte Doctor Strange nel Multiverso della Follia a maggio che, da quanto visto nel primo trailer, andrà a raccontare le conseguenze delle azioni “disastrose” narrate nel recente Spider-Man movie. Nel mese di luglio, invece, sarà la volta di volta di Thor: Love and Thunder, con il Dio del Tuono (Chris Hemsworth) impegnato in quello che sembra una sorta di “passaggio di consegna” con l’introduzione nell’MCU di Mighty Thor, ovvero la versione al femminile di Thor, qui interpretata da Natalie Portman. L’ultima release dell’anno targata Marvel Studios sarà invece Black Panther – Wakanda Forever, film che senza alcun dubbio dovrà affrontare la triste assenza di Chadwick Boseman.

Cosa ci prospetta il 2022 dal punto di vista del genere cinecomics? Beh, se questo “piano di battaglia” non vi soddisfa… allora non siete dei veri amanti di questo genere…