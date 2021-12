Matrix Resurrections nella notte di Capodanno con The Space Cinema

Il circuito cinematografico The Space Cinema è pronto per offrire agli appassionati di fantascienza una notte di Capodanno ad alto tasso adrenalinico, con l’anteprima di Matrix Resurrections.

Atteso nelle sale per il primo giorno del 2022, il quarto capitolo della celebre saga realizzata dalle sorelle Wachowski sarà protagonista di un evento targato The Space Cinema. Le anteprime del film, con gli orari dei rispettivi multisala in giro per l’Italia, sono disponibili sul sito ufficiale del circuito cinematografico The Space Cinema. Qui di seguito, a tal proposito, è stato diffuso un comunicato stampa con tutte le info per partecipare alle anteprime.

CAPODANNO AL CINEMA

“MATRIX RESURRECTIONS” IN ANTEPRIMA NEI THE SPACE CINEMA PER L’ULTIMA NOTTE DELL’ANNO

Appuntamento alle 00:05 del primo gennaio 2022 con il nuovo capitolo della saga fantasy più celebre degli ultimi tempi

Roma, 28 dicembre 2021 – Gli schermi dei The Space Cinema si accendono anche nella notte di San Silvestro per offrire a tutti gli spettatori la possibilità di festeggiare l’arrivo del nuovo anno in sala, con la proiezione anticipata di “Matrix Resurrections”, con il ritorno della coppia composta da Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss nei panni di Neo e Trinity; al loro fianco Neil Patrick Harris (analista) Christina Ricci (Gwyn De Vere); Priyanka Chopra (Sati); Jada Pinkett Smith (Niobe) e Yahya Abdul – Mateen II (Morpheus).

“Matrix Resurrections” è il quarto film della saga simbolo della cultura cyberpunk nata a cavallo tra gli anni Novanta e i Duemila. Il lungometraggio continua dopo i fatti avvenuti in “Matrix Revolutions” (2003). Neo vive nel mondo reale, inconsapevole delle verità acquisite nel passato. Il presceltoè disorientato ma riesce lo stesso a percepire che gli individui sono schiavi della tecnologia, senza capirne realmente il motivo. L’incapacità di Neo di andare oltre le sue percezioni ed aprire la mente è dovuta all’assunzione giornaliera della pillola blu. Tra sogni tormentati e visioni inverosimili Neo decide di andare dall’analista (Neil Patrick Harris) per farsi curare, ma l’incontro con alcuni personaggi decisivi restituiranno a Neo la consapevolezza e il controllo di Matrix, per andare ancora più in profondità alla tana del Bianconiglio.

È già possibile acquistare i biglietti per il Capodanno in sala targato The Space Cinema e assistere alla proiezione in anteprima del film “Matrix Resurrections” cliccando sul link: https://www.thespacecinema.it/film/matrix-resurrections.

MATRIX RESURRECTIONS

PRODUZIONE: Le riprese si sono tenute nel mese di febbraio, con location Chicago. Il film è stato diretto da Lana Wachowski. La regista ha messo mano alla sceneggiatura in compagnia di Aleksander Hemon e David Mitchell. In cabina di produzione Warner Bros. Pictures e Village Roadshow Pictures. CAST: Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Jessica Henwick, Jonathan Groff, Toby Onwumere, Max Riemelt, Eréndira Ibarra, Daniel Bernhardt, Christina Ricci. DISTRIBUZIONE: Nelle sale Usa dal 22 dicembre 2021. In Italia dal 1° gennaio 2022.