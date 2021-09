Prime Video rilascia il trailer italiano di Star Trek: Picard 2

Grazie a Prime Video, è da poche ore online il trailer italiano della seconda stagione dello spin off di Star Trek dedicato a Jean-Luc Picard. Il video, già rilasciato durante lo Star Trek Day, è ora sottotitolato in italiano.

Come abbiamo avuto già modo di dire, nel trailer rivediamo l’entità seminidivina “Q“, da sempre interpretata da John de Lancie, oltre ad un altro terribile Villain di Picard, ovvero la Regina Borg, interpretata questa volta da Annie Wersching.

in questa nuova stagione, Jean-Luc Picard e i suoi fedeli compagni di avventure dovranno tornare indietro nel tempo sino ai giorni nostri, al fine di riparare le malefatte di “Q” in quel futuro alternativo creato dalla stessa entità semidivina.

STAR TREK: PICARD

PRODUZIONE: La serie è prodotta dai CBS Television Studios in collaborazione con Secret Hideout e Roddenberry Entertainment. Alex Kurtzman, Michael Chabon, Akiva Goldsman, James Duff, Patrick Stewart, Heather Kadin, Rod Roddenberry e Trevor Roth sono i produttori esecutivi, Aaron Baiers (Secret Hideout) è co-produttore esecutivo e Kirsten Beyer è supervising producer. Hanelle Culpepper ha diretto i primi due episodi della serie. CAST: Patrick Stewart, Santiago Cabrera, Michelle Hurd, Evan Evagora, Brent Spiner, Jonathan Frakes, Marina Sirtis, Jonathan Del Arco, Jeri Ryan.

La prima stagione è stata trasmessa su CBS All Access dal 23 gennaio 2020, in Italia su Prime Video dal giorno successivo. Negli USA la seconda stagione sarà trasmessa, entro febbraio 2022, dalla nuova piattaforma streaming Paramount+, mentre in Italia sarà sempre distribuita da Prime Video.