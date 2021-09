Tanti nuovi ingressi nel cast di Aquaman and the Lost Kingdom

Il cast di Aquaman and the Lost Kingdom, secondo capitolo della saga legata al supereroe DC, ha abbracciato l’ingresso di tre nuovi attori, nonchè il ritorno di Randall Park.

Il The Hollywood Reporter questa sera ha confermato che Randall Park tornerà nel film ad interpretare il ruolo del dottor Stephen Shin, un biologo marino che nei fumetti era ossessionato dall’idea di trovare la posizione di Atlantide. Con la riconferma dell’attore, la fonte specifica che sono entrati nel cast anche gli attori Jani Zhao, Indya Moore e Vincent Regan.

Jani Zhao nel film avrà il ruolo di un personaggio misterioso di nome Stingray. Non è chiaro se il ruolo sia di natura malvagia, ma è un personaggio originale creato per il film. Indya Moore, invece, sarà Karshon, un villain nei fumetti DC inizialmente legato a Lanterna Verde: il personaggio in origine era uno squalo che, dopo essere stato colpito da radiazioni, ha acquisito intelligenza e poteri telepatici. Vincent Regan, infine, darà volto ad Atlan, l’antico sovrano di Atlantide che ha fatto sprofondare la città nel mare: il personaggio è apparso brevemente in Aquaman, ma col volto di Graham McTavish.

Le riprese di Aquaman and the Lost Kingdom sono partite da circa due mesi dal Regno Unito con il titolo di lavorazione Necrus, riferimento chiaro alla città sottomarina dei fumetti DC Comics, esistente solo per brevi intervalli di tempo e mai due volte nello stesso punto.

AQUAMAN AND THE LOST KINGDOM

PRODUZIONE: Il film sarà sceneggiato da David Leslie Johnson-McGoldrick. La regia sarà nuovamente affidata a James Wan. Le riprese del film partiranno a luglio 2021 dal Regno Unito. CAST: Jason Momoa, Yahya Abdul-Mateen II, Nicole Kidman, Patrick Wilson, Dolph Lundgren, Amber Heard, Willem Dafoe, Pilou Asbaek, Randall Park, Jani Zhao, Indya Moore, Vincent Regan. USCITA: Nelle sale Usa dal 16 dicembre 2022.