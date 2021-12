Netflix distribuirà a livello internazionale, a partire da Gennaio 2022, il nuovo film Hulu Original intitolato Mother/Android, in uscita negli Stati Uniti in questo mese di Dicembre.

Mother/Android è un thriller di fantascienza ambientato in un futuro prossimo in cui l’intelligenza artificiale è diventata senziente. Questa la sinossi: In un mondo post-apocalittico in cui gli androidi, un tempo comunemente usati come lavoratori e servitori, sono diventati senzienti e si sono ribellati alla razza umana, una donna incinta e il suo compagno intraprendono un viaggio straziante verso un’enclave umana a Boston dove può tranquillamente partorire.

Il film, scritto e diretto dall’esordiente regista Mattson Tomlin (Terminator serie animata), è prodotto per Hulu da 6th & Idaho Motion Picture Company. Nel cast Chloë Grace Moretz nei panni della protagonista Georgia e Algee Smith in quelli di Sam. Inoltre spazio per Oscar Wahlberg (Derrick), Raúl Castillo (Arthur) e Owen Burke (Ufficiale Norton).

Mother/Androind sarà trasmesso negli USA da Hulu a partire dal 17 dicembre, mentre Netflix distribuirà il film a livello internazionale, Italia compresa, a partire dal 7 gennaio prossimo.