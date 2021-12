Dopo il primo assaggio di qualche settimana fa, Netflix ha finalmente rilasciato il full trailer di The Silent Sea, l’attesissima serie sudcoreana disponibile sul colosso dello streaming a partire dal 24 dicembre prossimo.

Tante le scene inedite in questo nuovo video, in cui vediamo, inoltre, l’inizio della missione che porterà la squadra d’elité sul nostro satellite. Una missione che si prospetta estremamente pericolosa e drammatica. Questa la sinossi: Una missione mortale, con un tasso di sopravvivenza del 10%, svelerà i segreti più oscuri della Luna… l’equipaggio sopravviverà? Lascia che il mistero dietro la base lunare abbandonata si sveli.

THE SILENT SEA

La serie, ispirata al cortometraggio di Chi Han-yang del 2014 The Sea of ​​Tranquility, è ambientata nel 2075, in un futuro in cui il nostro pianeta è oramai privo di ogni risorsa. In questo contesto una squadra d’élite viene inviata in missione sul nostro satellite, presso una base lunare coreana abbandonata. Durante la ricerca di indizi per salvare la Terra i membri del team incontrano situazioni misteriose ed eventi imprevisti che si verificano nello spazio. Cosa è successo in questa base abbandonata?

La prima stagione di The Silent Sea, composta di 8 episodi, fa parte un enorme contenuto di prodotti coreani su cui Netflix ha investito una cifra di circa 500.000.000 dollari. La serie è stata scritta da Park Eun-Kyo e diretta da Choi Hang-yang , su una sceneggiatura di Park Eun-Kyo. Nel cast Gong yoo, Bae doo na, Lee joon, Heo Sung Tae, Heo jung do, Lee joon hyuk.

The Silent Sea è distribuita da Netflix a partire dal 24 dicembre 2021.