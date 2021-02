La saga cinematografica Terminator è pronta ad approdare nel mondo degli anime, ed ovviamente Netflix è in prima linea per dare vita al progetto.

Dopo gli ultimi capitoli in live-action non proprio esaltanti, la saga Terminator sembra pronta a percorrere nuove strade, e l’animazione potrebbe corrispondere ad una seria possibilità di rinascita. Il nuovo progetto sarà sviluppato da Netflix in collaborazione con Skydance e Production IG.

All’interno dell’aggiornamento proveniente da SuperHeroHype, infatti, si evince che i tre colossi hanno avviato lo sviluppo della serie anime con Mattson Tomlin indicato come sceneggiatore e showrunner. L’autore è attualmente noto per aver co-scritto The Batman, ma anche Project Power per lo stesso Netflix.

Tomlin a tal proposito ha tenuto a precisare: “Sono onorato che Netflix e Skydance mi abbiano dato l’opportunità di avvicinarmi a Terminator in un modo che rompe le convenzioni, sovverte le aspettative e ha fegato.”

“Terminator è una delle storie di fantascienza più iconiche mai create e nel tempo è diventata sempre più rilevante per il nostro mondo“, ha aggiunto John Derderian di Netflix. “La nuova serie animata esplorerà questo universo in un modo che non è mai stato fatto prima.”