Red Sonja: il film ha trovato un nuovo sceneggiatore

L’adattamento cinematografico della graphic novel Red Sonja è ancora vivo e vegeto, a confermarlo un nuovo importante tassello messo a segno da Millennium Films.

In via di sviluppo da oramai troppi anni, Red Sonja sembra aver trovate la via delle sale cinematografiche. Secondo il The Hollywood Reporter, infatti, lo studio di produzione ha messo sotto contratto Tasha Huo per scrivere la sceneggiatura del film. Lo scrittore di recente è stato incaricato da Netflix per sceneggiare l’anime dedicato alla saga videoludica Tomb Raider.

La fonte, sul progetto in questione, sembra certa che Joey Soloway sia ancora collegato alla cabina di regia. A tal proposito, va ricordato che Bryan Singer era stato inizialmente indicato come regista dell’adattamento.

Red Sonja oggi è pubblicato ancora attraverso l’etichetta indipendente Dynamite Entertainment, ma gli esordi del fumetto risalgono al lontano 1973. I creatori dell’opera fumettistica sono il fumettista Robert E. Howard, lo scrittore Roy Thomas e l’artista Barry Windsor Smith per Marvel Comics.

Questa la descrizione del personaggio raccolta da Wikipedia:

“Red Sonja è una guerriera fortissima e un’abilissima utilizzatrice delle armi bianche. In alcune occasioni guida eserciti molto numerosi contro truppe superiori, mostrando strategia e carisma da leader nata, cosa che le attira ammirazione sincera come pure invidia meschina da parte di uomini e donne, soldati e condottieri, reali, nobili e popolani.”