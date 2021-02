J.J. Abrams produrrà un nuovo film dedicato a Superman

Posted on

Warner Bros ha presentato in queste ore la richiesta “For Your Consideration” in vista degli Oscar 2021, con Wonder Woman 1984 protagonista assoluta. All’interno della celebre lettera inviata all’Academy la Warner Bros ha promosso il cinecomic Wonder Woman 1984 per tutte le categorie a disposizione, Miglior Film in primis. Starà ovviamente all’Academy accettare o meno