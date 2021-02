Città Invisibile è la nuova serie fantasy prodotta e distribuita dalla piattaforma digitale Netflix. Questa è la recensione della prima stagione.

La serie, creata da Carlos Saldanha, vede nel cast Marco Pigossi, Alessandra Negrini, Fàbio Lago, Jèssica Còres e molti altri attori brasiliani.

Rio de Janeiro. Il poliziotto ambientale Eric resta vedovo in seguito ad un incendio di una riserva naturale. Egli non si da pace e non crede alla teoria dell’incidente, una serie di strane apparizioni e strani eventi lo spingono verso antichi miti e personaggi mitologici. Ciò lo porterà a rivedere tutta la sua vita sotto un occhio completamente diverso.

Città Invisibile cattura sin da subito l’attenzione: una misteriosa e drammatica morte trasporta gradualmente lo spettatore in un mondo straordinario, ricco di leggende tipiche del folklore brasiliano. Antichi miti, personaggi coloriti e “magici” fanno la loro comparsa in una trama che basa le proprie basi su quello che sembra un classico crime show, ma che episodio dopo episodio lascia spazio ad intrecci narrativi tipici del genere fantasy.

L’originalità della trama di Città Invisibile si presenta assolutamente intrigante, e questo nonostante lo scarso approfondimento dei miti fondanti della trama stessa. A tal proposito, c’è da dire che il più delle volte taluni personaggi che, a primo impatto risultano interessanti, vengono abbandonati o messi nell’ombra. Un vero peccato, dato l’ampio respiro che un tema così particolare mette a disposizione della regia.

La fotografia alterna momenti luminosi e ad ampio respiro in cui la costa brasiliana la fa da padrona, ad altri bui e cupi in cui personaggi mitologici fanno capolino. L’interpretazione del cast non è molto brillante, ma sufficiente. Non brilla neppure la qualità espressa nel lavoro di doppiaggio, spesso approssimativo e per alcuni tratti scollegato.

Città Invisibile è a somme fatte una serie godibile per gli amanti del fantasy, ma che in fin dei conti non sembra lasciare quel che possiamo considerare come un segno indelebile nel genere.