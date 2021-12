La Befana vien di notte 2: Monica Bellucci protagonista del nuovo trailer

Posted on

La direzione dell’edizione 2017 del Festival di Cannes ha scelto, la nostra Monica Bellucci sarà la madrina ufficiale, l’attrice romana tornerà sulla Croisette come protagonista per la seconda volta, la prima era stato nel 2003. L’annuncio è arrivato in tarda serata e noi siamo lieti di riportare tale notizia sulle nostre pagine. Per Monica Bellucci ed