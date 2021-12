Everything Everywhere All At Once: il trailer dello sci-fi con Michelle Yeoh

A24 ha diffuso online il trailer di Everything Everywhere All At Once, il nuovo film fantascientifico con protagonista Michelle Yeoh.

Pubblicizzato come una avventura multidimensionale esilarante, Everything Everywhere All At Once è focalizzato su una donna cino-americana di nome Wang, interpretata da Michelle Yeoh, capace di saltare da un universo ad un altro. Nel film l’affascinante attrice di origini asiatiche, già abituata ai vari salti multidimensionali grazie alla suo ruolo in Star Trek: Discovery, sarà pronta come sempre ad abbattere a calci, pugni e mosse di karate tutti i vari personaggi che dovrà affrontare durante la stravagante narrazione dell’intera pellicola. Questa la trama: Wang è coinvolta in una tremenda avventura dove solo lei può salvare il nostro mondo. La donna ha la capicità di esplorare altre dimensioni parallele alla nostra. Sfortunatamente questo suo girovagare nei diversi universi la porta ad affrontare situazioni estremamente pericolose, soprattutto quando si perde negli infiniti mondi del multiverso.

Il film, che non ha avuto una gestazione molto facile a causa sia di problemi contrattuali che per la pandemia di Covid-19, è stato scritto e diretto dai “Daniels“, ovvero da Daniel Kwan e Daniel Scheinert. Nel cast oltre a Michelle Yeoh, troviamo Stephanie Hsu, James Hong, Jonathan Ke Quan e Jamie Lee Curtis.

Everything Everywhere All At Once è stato selezionato per aprire il prossimo 11 marzo il 29° SXSW Film Festival. Il suo debutto nelle sale è previsto per il 25 marzo 2022. Ancora non abbiamo una data della sua distribuzione anche qui in Italia.