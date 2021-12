Avatar 2: uno sguardo a Spider, figlio adottivo di Jake e Neytiri

Posted on

Il regista Matt Reeves ha condiviso in rete un nuovo motion poster dedicato a The Batman, il cinecomic DC che approderà al cinema dal prossimo mese di marzo. Accompagnato da una tagline abbastanza misteriosa che tradotta significa “Mettete tutto in discussione“, il motion poster (via Twitter) mostra il volto del Cavaliere Oscuro di Robert Pattinson