Un prologo da 5 minuti per Jurassic World – Il Dominio

Universal Pictures International Italy ha diffuso nelle ultime ore un prologo della durata di 5 minuti dedicato a Jurassic World – Il Dominio, prossimo film della celebre saga sci-fi.

Nel particolare, il video riporta il pubblico indietro di 65 milioni di anni e mostra loro come era il mondo prima che gli esseri umani esistessero. Negli ultimi atti del video viene anche mostrato quello che sarà il presente, ovvero con i dinosauri oramai in mezzo a noi. Con il prologo, Universal Pictures ha anche diffuso il nuovo poster, confermando tra l’altro l’uscita di Jurassic World – Il Dominio per la prossima estate.

Sulla trama di Jurassic World: Dominion c’è ancora mistero, dal punto di vista della collocazione temporale è certo però che sarà ambientato qualche tempo dopo gli avvenimenti apprezzati in Jurassic World: Il Regno Distrutto.

JURASSIC WORLD: DOMINION

PRODUZIONE: Il film è stato diretto da Colin Trevorrow, mentre la sceneggiatura è stata firmata dallo stesso regista in coppia con Emily Carmichael. La colonna sonora sarà curata da Michael Giacchino. Tra i produttori anche Frank Mashall. CAST: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum, Sam Neill, Laura Dern, Mamoudou Athie, DeWanda Wise, Justice Smith, Daniella Pineda, Omar Sy, Jake Johnson, Dichen Lachman, Campbell Scott. DISTRIBUZIONE: Nelle sale Usa dall’10 giugno 2022. Anche in Italia da Giugno 2022.