The Last Duel approderà da dicembre su Disney+

Walt Disney Company Italia ha da poco confermato che The Last Duel, il nuovo film di Ridley Scott, sarà presto distribuito attraverso la piattaforma digitale Disney+.

Il lancio del film su Disney+ è stato ufficializzato quest’oggi per il 1° dicembre, ed ovviamente senza sovrapprezzo, ricordiamo che The Last Duel è approdato nelle sale italiane il 14 ottobre scorso. Il film di Ridley Scott, a discapito di una serie di recensioni positive, ha conquistato soltanto 27 milioni di dollari nel Box Office a fronte di un budget di 100 milioni.

THE LAST DUEL

PRODUZIONE: Il vincitore dell’Oscar® Matt Damon (Will Hunting – Genio ribelle, Le Mans ’66 – La grande sfida) è Jean de Carrouges; il due volte candidato all’Academy Award® Adam Driver (Storia di un matrimonio, BlacKkKlansman) è Jacques Le Gris; la vincitrice dell’Emmy® Jodie Comer (Killing Eve, Free Guy – Eroe per Gioco) è Marguerite de Carrouges; e il due volte premio Oscar® Ben Affleck (Argo, Will Hunting – Genio ribelle) è il conte Pierre d’Alençon. La sceneggiatura è firmata dalla candidata all’Oscar® Nicole Holofcener (Copia originale) & Ben Affleck & Matt Damon e si basa sul libro di Eric Jager. Il film è prodotto da Ridley Scott, Kevin J. Walsh (Manchester by the Sea), Jennifer Fox (Lo sciacallo – Nightcrawler), Nicole Holofcener, Matt Damon e Ben Affleck, mentre Kevin Halloran (Le Mans ’66 – La grande sfida), Drew Vinton (Promised Land), Madison Ainley (Justice League) sono i produttori esecutivi. DISTRIBUZIONE: Nelle sale italiane dal 14 ottobre 2021. Su Disney+ dal 1° dicembre.

TRAMA: Il film storico è un dramma cinematografico che fa riflettere, ambientato durante la guerra dei cent’anni, che esplora l’onnipresente potere degli uomini, la fragilità della giustizia, e la forza e il coraggio di una donna disposta a lottare da sola in nome della verità. Basato su eventi reali, il film rivela ipotesi a lungo sostenute sull’ultimo duello autorizzato in Francia tra Jean de Carrouges e Jacques Le Gris, due amici diventati acerrimi rivali. Carrouges è un rispettato cavaliere noto per il suo coraggio e la sua abilità sul campo di battaglia. Le Gris è uno scudiero normanno la cui intelligenza ed eloquenza lo rendono uno dei nobili più ammirati a corte. Quando la moglie di Carrouges, Marguerite, viene ferocemente aggredita da Le Gris, accusa che lui nega, lei si rifiuta di rimanere in silenzio, facendosi avanti per accusare il suo aggressore: un atto di coraggio e di sfida che mette in pericolo la sua vita. Il conseguente processo per combattimento, un estenuante duello all’ultimo sangue, mette il destino di tutti e tre nelle mani di Dio.