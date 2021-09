The Orville 3: data della premiere e primo teaser trailer

A sorpresa Hulu ha da poco diffuso il primo teaser trailer e la data della premiere della terza stagione di The Orville, ora meglio identificata come The Orville: New Horizons.

Sono passate poche settimane da quando Seth McFarlane ha confermato la fine dei lavori di questa attesissima nuova stagione ed ora, finalmente, conosciamo la data della premiere grazie al primo teaser trailer, in cui abbiamo anche la possibilià di ammirare il ponte di comando della USS Orville, con in primo piano le poltrone del Capitano Ed Mercer e della sua ex consorte Comandante Kelly Grayson.

THE ORVILLE: NEW HORIZONS

The Orville: New Horizons è prodotto dalla 20th Century Fox Television e dalla Fuzzy Door Productions. Seth MacFarlane è il produttore insieme a Brannon Braga, David A. Goodman, Jason Clark, Jon Cassar, Cherry Chevapravatdumrong, Tom Costantino e Howard Griffith. Fungono da produttori esecutivi Alana Kleiman, Andi Bushell, Dan O’Shannon e Andre Bormanis. Nel cast Seth MacFarlane, Adrianne Palicki, Penny Johnson Jerald, Scott Grimes, Peter Macon, J. Lee, Mark Jackson, Jessica Szohr, Anne Winters e Eliza Taylor.

Gli episodi della nuova stagione saranno in totale 11, meno degli episodi delle precedenti due stagioni, ma di maggiore durata. La regia è curata dai soli Seth MacFarlane e Jon Cassar.

The Orville: New Horizons sarà trasmessa dalla piattaforma Hulu (ove disponibile) a partire dal 10/03/2022, qui in Italia ancora non si hanno notizie sulla data di inizio trasmissione e su chi potrà ospitare lo show. Anche se manca l’ufficialità, si può presumere che Disney+, oltre alle prime due stagioni, in futuro possa diffondere nel nostro paese la nuova terza stagione.

Il teaser trailer