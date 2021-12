Gennaio 2022 è ormai alle porte, ed i clienti del servizio digitale Netflix attendono con ansia l’annuncio delle novità in arrivo sul famoso catalogo.

Tra le nuove stagioni di alcune delle serie più attese, ed altri show originali, il colosso dello streaming è pronto ad offrire ai propri clienti uno scoppiettante inizio di 2022. Si parte il 1° gennaio con il lancio di Incastrati, la serie originale del duo Ficarra & Picone, il 21 sarà la volta di Ozark 4 Parte 1, mentre il 25 gennaio approderà su Netflix la terza stagione di Snowpiercer. Ma il primo gennaio sarà anche l’occasione per apprezzare tutte le tre stagioni di Manifest, serie prima cancellata da NBC e poi salvata dallo stesso colosso digitale.

Qui le novità di Prime Video per Gennaio 2022

Per la categoria Cinema, le novità in catalogo di gennaio 2022 sono rappresentate dalla produzione made in Italy “4 Metà“, dallo sci-fi Mother/Android, ma anche dall’horror Doctor Sleep e dall’action movie Bad Boys for Life. Ma diamo una lettura alla lista completa delle novità qui di seguito:

SERIE TV ORIGINALI NETFLIX

1 gennaio | INCASTRATI | stagione 1

1 gennaio | OPERAZIONE AMORE | stagione 3

5 gennaio | REBELDE | stagione 1

6 gennaio | THE CLUB | stagione 1 parte 2

7 gennaio | HYPE HOUSE | stagione 1, reality

10 gennaio | UNDERCOVER | stagione 3

13 gennaio | THE JOURNALIST | stagione 1

14 gennaio | AFTER LIFE | stagione 3

14 gennaio | ARCHIVE 81 – UNIVERSI ALTERNATIVI | stagione 1

14 gennaio | THE HOUSE | miniserie

gennaio | VIAGGI PRELIBATI: MESSICO | reality documentario

19 gennaio | TOO HOT TO HANDLE | stagione 3, reality

21 gennaio | OZARK | stagione 4 parte 1

21 gennaio | L’ALTA STAGIONE | stagione 1

25 gennaio | SNOWPIERCER | stagione 3

25 gennaio | NEYMAR: IL CAOS PERFETTO | documentario

27 gennaio | CHOSEN | stagione 1

27 gennaio | SOY GEORGINA | documentario

28 gennaio | LA DONNA NELLA CASA DI FRONTE ALLA RAGAZZA DALLA FINESTRA | miniserie

28 gennaio | FERIA – LA LUCE PIU’ OSCURA | stagione 1

28 gennaio | THE ORBITAL CHILDREN | stagione 1

28 gennaio | VENNE DAL FREDDO | stagione 1

ALTRE SERIE TV

1 gennaio | SUPERSTORE | stagione 6

1 gennaio | THE GOOD DOCTOR | stagione 4

1 gennaio | THE BIG BANG THEORY | stagione 12 (ultima)

1 gennaio | MANIFEST | stagioni 1-3

2 gennaio | FOR LIFE | stagione 1

15 gennaio | ON BECOMING A GOD | stagione 1

18 gennaio | DOTA: DRAGON’S BLOOD | libro 2

28 gennaio | GETTING CURIOUS WITH JONATHAN VAN NESS | documentario

FILM ORIGINALI NETFLIX

5 gennaio | 4 METÀ

6 gennaio | EL PARAMO TERRORE INVISIBILE

7 gennaio | MOTHER/ANDROID

11 gennaio | L’ORIGINE DU MONDE

12 gennaio | HOW I FELL IN LOVE WITH A GANGSTER

13 gennaio | BRAZEN

13 gennaio | PHOTOCOPIER

14 gennaio | RIVERDANCE L’AVVENTURA ANIMATA

14 gennaio | EL COMEDIANTE

20 gennaio | IL TRATTAMENTO REALE

21 gennaio | MONACO: SULL’ORLO DELLA GUERRA

28 gennaio | HOME TEAM

ALTRI FILM

1 gennaio

THE ADULTRESS

ALBA GENEROSA

AMAMI… E NON GIOCARE

AMICI COME PRIMA

BEWARE OF CHILDREN

CIRCULEZ Y’A RIEN A VOIR

LE COUER A L’OUVRAGE

COMFORT AND JOY

CONVOY

LES COPAINS DU DIMANCHE

COSÌ COME SEI

LE COUSIN

THE CRUEL SEA

DAS VERSPRECHEN

DERNIER ATOUT

LE DIABLE PAR LA QUEUE

DON’T BOTHER TO KNOCK

DULCIMA

THE EALING COMEDY COLLECTION: THE MAGGIE

EDOARDO E CAROLINA

ELLES N’OUBLIENT JAMAIS

ENSEMBLE, NOUS ALLONS VIVRE UNE TRES, TRES GRANDE HISTOIRE D’AMOUR…

ENTERTAINING MR. SLOANE

L’ESTATE PROSSIMA

FEUX ROUGES

LA FIANCEE QUI VENAIT DU FROID

FRANKENSTEIN 90

LE FRERE DU GUERRIER

THE FRIGHTENED CITY

GHOST SHIP

GLI AQUILONI NON MUOIONO NEL CIELO

HEAVENS ABOVE!

UNE HIRONDELLE A FAIT LE PRIMTEMPS

HUE AND CRY

INTRUDER

THE IRON MAIDEN

IT’S ALL OVER TOWN

THE LIFE AND ADVENTURES OF NICHOLAS NICKLEBY

LOVE, ETC.

MONSIEUR VINCENT

NESSUNO COME NOI

NURSE ON WHEELS

ORDERS TO KILL

LE PAPILLON

PASSENGERS – MISTERO AD ALTA QUOTA

PERCY

THE RAGING MOON

THE READER – A VOCE ALTA

RESTLESS NATIVES

S.W.A.T.: SOTTO ASSEDIO

SALMONBARRIES

SE SON ROSE…

SICARIO

THE SOUND BARRIER

THREE SISTERS

TI PRESENTO SOFIA

TROP BELLE POUR TOI

WENT THE DAY WELL?

WHO DONE IT?

THE YOUNG ONES

3 gennaio

BAD BOYS FOR LIFE

5 gennaio

DOCTOR SLEEP

MOTHERLESS BROOKLYN – I SEGRETI DI UNA CITTÀ

6 gennaio

UNCLE DREW

7 gennaio

UNA FESTA ESAGERATA

CLASSE Z

PUOI BACIARE LO SPOSO

10 gennaio

I MAGNIFICI SETTE

14 gennaio