Hotel Transylvania 4 tra le novità di gennaio 2022 su Prime Video

Il colosso Amazon ha da poco annunciato la lista delle novità in arrivo su Prime Video, il celebre servizio digitale in costante crescita nel mercato dell’intrattenimento casalingo.

Da Time is Up (la recensione), il romantic movie con protagonisti Bella Thorne e Benjamin Mascolo del duo Benji e Fede, a The Tender Bar, il nuovo film con Ben Affleck, passando da Hotel Transylvania 4: Uno scambio mostruoso, il gennaio cinematografico di Prime Video si preannuncia molto interessante. Tra le serie tv più attese si segnala, invece, l’arrivo di Monterossi, e della serie animata The Legend of Vox Machina.

Tra le produzioni non originali Amazon, inoltre, spazio per la trilogia de Lo Hobbit, l’intera saga Twilight ed alcuni cult del passato quali Blade Runner, Arancia Meccanica, Eyes Wide Shot e Fargo. Ma diamo una lettura alla lista completa dei nuovi arrivi da gennaio 2022.

PRIME VIDEO: FILM E SERIE TV ORIGINALI

Time is Up (film) – 3 gennaio

The Tender Bar (film) – 7 gennaio

Hotel Transylvania: uno scambio mostruoso (film) – 14 gennaio

Monterossi (serie) – 17 gennaio

As We See It (serie) – 21 gennaio

Tre sorelle (film) – 27 gennaio

The Legend of Vox Machina (serie) – 28 gennaio

Flashback (film) – 31 gennaio

PRIME VIDEO: FILM IN ARRIVO

3 Days To Kill | 1 gennaio

50/50 | 1 gennaio

Arancia meccanica | 1 gennaio

Barry Lyndon | 1 gennaio

La leggenda di Beowulf | 1 gennaio

Blade Runner | 1 gennaio

Contagion | 1 gennaio

Elf – Un elfo di nome Buddy | 1 gennaio

Eyes Wide Shut | 1 gennaio

Io prima di te | 1 gennaio

Fargo | 1 gennaio

Millennium – Quello che non uccide | 1 gennaio

Millennium – Uomini che odiano le donne | 1 gennaio

Lo Hobbit – Un viaggio inaspettato | 1 gennaio

Lo Hobbit – La battaglia delle cinque armate | 1 gennaio

Lo Hobbit – La desolazione di Smaug | 1 gennaio

Hannibal | 1 gennaio

Viaggio in paradiso | 1 gennaio

The Impossible | 1 gennaio

Limitless | 1 gennaio

Magnolia | 1 gennaio

Miss Detective | 1 gennaio

Virus letale | 1 gennaio

Robot Chicken Walking Dead Special: Look Who’s Walking | 1 gennaio

Romanzo Criminale | 1 gennaio

Special Forces | 1 gennaio

The Blind Side | 1 gennaio

Una notte da leoni 2 | 1 gennaio

Twilight | 1 gennaio

The Twilight Saga: New Moon | 1 gennaio

The Twilight Saga: Eclipse | 1 gennaio

The Twilight Saga: Breaking Dawn Parte1 | 1 gennaio

The Twilight Saga: Breaking Dawn Parte 2 | 1 gennaio

V For Vendetta | 1 gennaio

Una parola può cambiare tutto – Yes Man | 1 gennaio

Ariaferma | 7 gennaio

Consigli a San Valentino | 15 gennaio

Aria di primavera | 15 gennaio

Un cane per due | 15 gennaio

La nostra storia | 15 gennaio

My Son | 21 gennaio

Stargate | 31 gennaio

Stargate: Continuum | 31 gennaio

Stargate SG-1 – L’arca della verità | 31 gennaio

PRIME VIDEO: SERIE TV IN ARRIVO

Athf – la decima stagione | 1 gennaio

The Big Bang Theory – la dodicesima stagione | 1 gennaio

Casa Vianello – dalla quarta alla sesta stagione | 1 gennaio

China, IL – la seconda stagione | 1 gennaio

Good Doctor – la quarta stagione | 1 gennaio

I liceali – le tre stagioni | 1 gennaio

Mr. Pickles – la terza stagione | 1 gennaio

Riverdale – la quinta stagione | 1 gennaio

Robot Chicken – l’ottava stagione | 1 gennaio

Samurai Jack – la quinta stagione | 1 gennaio

Supernatural – la quattordicesima stagione | 1 gennaio

The Night Shift – le quattro stagioni | 1 gennaio

The Vampire Diaries – le prime sette stagioni | 1 gennaio

The Venture Bros. – la terza stagione | 1 gennaio

SOS Chirurgia – la prima stagione | 1 gennaio

Obbiettivo bellezza – le prime due stagioni | 1 gennaio

Unforgettable – le quattro stagioni | 10 gennaio

Meteoheroes 2D – la prima stagione | 15 gennaio

S.w.a.t. – dalla prima alla quarta stagione | 15 gennaio

What’s Anna – la prima stagione | 20 gennaio

Ready Music Play – la seconda stagione | 20 gennaio

Bleach – la sesta e la settima stagione | 25 gennaio

Stargate SG-1 – dalla prima alla decima stagione | 31 gennaio

Hunter X Hunter – stagione 1 episodi 37-75 | 31 gennaio

FILM IN SCADENZA

La befana vien di notte | fino all’11 gennaio

Palm Springs | fino all’8 gennaio

Metti la nonna in freezer | fino al 14 gennaio

Il Grinch | fino al 31 gennaio

SERIE IN SCADENZA